【東網爭議】簽葡國林伯！普巴連格賣得

曼聯好大機會可以簽入「葡國林柏特」波基斯費南迪斯，意味球隊最弱嘅進攻中場位置，終於有人填上。與此同時，曼聯亦可以放心出售一直有離心嘅保羅普巴，以及「最不受球迷歡迎人物」連格。

曼聯近年為進攻中場人選傷透腦筋，保羅普巴回巢後，以佢嘅射門慾同創造力，一度以為佢可以勝任呢個位置，但前主帥摩連奴卻要求佢墮後，結果發揮唔出效力祖雲達斯嘅水準。

蘇斯克查執教初期，普巴表現有改善，但之後又故態復萌，由上年夏天到現時，都未打消離隊嘅念頭。加上佢今季長期養傷，變成可有可無嘅人，以波基斯費南迪斯嘅級數，足以取代佢，紅魔鬼亦可以下決心斬纜，趁普巴仲值錢，盡快賣走佢。

至於超過1年未曾喺英超入波同助攻嘅連格，蘇斯克查派佢上陣，搞到曼聯好似長期「踢少1人」，引起大量魔迷不滿，並要求棄用佢。只要曼聯簽到波基斯費南迪斯，魔迷嘅願意應該可以成真，因為到時連格已經冇留隊價值。

據悉，曼聯會方認為連格身價值4000萬鎊，普巴值1億鎊以上，如果真係可以將兩人出售，唔止可以抵銷收購波基斯費南迪斯嘅5500萬鎊轉會費，仲有一大筆資金剩，可以再增兵提升實力，紅魔鬼復興就有望。

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