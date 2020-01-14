【特稿】合約藏殺機　巴塞季尾再易帥

巴塞今日宣布換帥，搵嚟61歲嘅史坦恩頂替華爾維迪，已經一把年紀仲簽約兩年半，唔通「地上最強」真係想將前途交喺佢手？錯晒喇！根據《每日體育報》爆料，史坦恩份新約原來有特殊條款，份約根本係半年+一年+一年，換句話講，即係巴塞每年都可以同史坦恩「和平分手」唔使賠錢，亦即係話，如果今夏佢哋傾得掂名將沙維或朗奴高文接手，史坦恩就要走人，呢位西班牙老帥根本可能只係過渡性質，用完即棄咋！

查實巴塞一直想搵朗奴高文執教，已經係公開秘密，只不過呢位昔日巴塞重炮家陣教緊荷蘭國家隊，嚟緊要踢歐國盃決賽周，所以先唔可以即刻接手。事實上，朗奴高文同荷蘭足總份約寫明，如果佢係去教巴塞的話，係可以隨時免費離隊，所以暑假搵到佢嚟教波，絕對唔出奇。

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與此同時，巴塞中場名將沙維舊年夏天退役，之後留咗喺卡塔爾執教當地勁旅艾薩德，早前巴塞仲派出高層名將艾比度去卡塔爾同沙維傾，不過就畀沙維拒絕。消息話沙維唔想季中接手，但就肯6月再同巴塞傾，簡單講，佢同朗奴高文都係會喺今夏候命。

至於史坦恩，雖然足球理念深獲巴塞高層同球員認同，但名氣唔大，又冇巴塞血緣，除非佢今季最終帶出好成績，例如整個西甲同歐聯雙冠王，睇怕到時都冇藉口換帥。否則，好似華爾維迪只係失落個西超盃，一樣可以被講到好唔掂，到時夏天換帥都係勢在必行。