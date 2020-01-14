桃田車禍後相片曝光　李宗偉：要抖2星期

馬來西亞總理夫人也有到醫院探望。

世界羽球一哥挑田賢斗發生嚴重車禍，引來體壇關注，世界羽聯在事後亦即發出聲明講述事件，有日本傳媒周一晚曝出桃田受傷的照片，可見他面上多處傷痕，前一哥李宗偉即到醫院探望。

據日本傳媒透露，桃田在今次車禍中鼻樑骨折、嘴唇及臉部等多處受傷，嘴唇要縫多針，身體其他部位沒有受傷，目前情況穩定，而從相片看到，桃田表情雖然痛苦，面部有幾劃傷痕，右臂有包紮。

前世界一哥馬來西亞的李宗偉獲悉後亦相當震驚，並即到醫院探望，而馬來西亞總理夫人也有到醫院探望。李宗偉到醫院探訪後表示：「非常震驚，所有的球迷都擔心他，希望他可以盡早康復，我們會為他祈禱。」據他了解，桃田至少要休息兩星期才能再恢復練習。

桃田賢斗是於周日晚在馬來西亞贏完大師賽取得新一年首冠後，坐車去機場期間遇上恐怖車禍，與三名教練選手坐的接駁車失控追尾撞中前面約30噸重嘅大貨車，結果桃田賢斗所乘坐的接駁車司機魂斷當場，而這位名將算係不幸中之大幸，只是鼻樑骨折，手腳無礙。

他原定參加今日開打的印尼大師賽，被迫退賽，而中國的諶龍亦退出今站賽事；「超級丹」林丹首圈會對住安賽龍，很可能連續兩站比賽都是一輪遊。

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