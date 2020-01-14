【澳網攞人命】球員呼吸困難　寶娃頂唔住

※澳洲嚴重山火已經威脅到澳網，外圍賽今（14）日開打，墨爾本的空氣污染指數頗高，賽會已經將比賽推遲一小時，但仍有球員因為身體不適而退賽，今屆獲得正賽外咭的俄羅斯天后舒拉寶娃的表演賽亦受到影響，中途與對手商量決定提早終結賽事。

澳網賽事組委今早已發出聲明，由於山火濃襲墨爾本，今日在墨爾本公園所有球員訓練的安排都被迫暫停取消，而外圍賽暫定11點開賽，比原定計劃推遲了。不過，空氣污染指數相當高，有球員出現呼吸困難及咳嗽等症狀，好似斯洛文尼亞的珍古寶域賽至6比4、5比6時，因呼吸困難最終選擇退賽。

至於俄羅斯名將舒拉寶娃與Laura Siegemund的一場熱身表演賽，雙方都頂唔住空氣質量提早結束賽事，已經戴着鼻貼比賽的舒拉寶娃表示：「空氣污染的確很差，在第二盤開始我已經有鼻塞又想咳，我以為自己發病。空氣條件真是欠理想，賽事還需要顧及觀眾、球童及球員的健康，這才是最重要。」澳洲山火已經持續四個月，但仍未有好轉的迹象。

【桌球】羅拔臣每Cue破百即捐100鎊

澳洲山火持數幾個月仍要未受控制，這場森林大火不但令災民生命財產損失，亦有10億動物因此而死亡，澳洲桌球名將「啫喱仔」羅拔臣表示，在大師賽期間每打出一cue過百分，自己就會捐出100英鎊。不過，「啫喱仔」在首場比賽在領先5比1的優勢下以5比6被麥佳亞，但今仗只貢獻一cue破百(136度)。

NBA 大帝復出即爆發！助湖人9連勝

※因感冒休戰一場的勒邦占士周一晚復出落場32分鐘，全場16投12中攻入了31分8次助攻，下半場更加愈戰愈勇，豪取23分，最終帶領湖人以128比99擊敗老東家騎士，迎來9連勝。值得一提的是勒邦今仗的助攻紀錄已累積至9062次，超越了活塞名宿湯馬士的總數，升上NBA歷史第8位，下一個目標就是追趕其老友基斯保羅(9436)的紀錄。

今日戰果(前者主場)

活塞 110:117 塘鵝

溜馬 101:95 76人

塞爾特人113:101 公牛

木狼 104:117 雷霆

帝王 112:114 魔術

拓荒者 115:112 黃蜂

湖人 128:99 騎士

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