雙方價位差成億！曼聯購費南迪斯勁危

士砵亭企硬價錢，又唔接受球員交換，曼聯購波基斯費南迪斯遇上阻力。保羅普巴剛做完手術、麥湯米尼又受重創有排未出得，逼使紅魔鬼欲於1月轉會市場購入費南迪斯。雙方代表日前已面對面傾過，但離傾成仲有段距離。據《每日郵報》報道，曼聯只肯出5000萬鎊另加1000萬鎊浮動條款；如士砵亭想的話，可以加入馬高斯盧祖、安祖高美斯等球員在內，但對方表明要6400萬先有得傾。

雙方早前已派出代表進行面對面磋商，據報費南迪斯本人亦希望入魔，但紅魔鬼現階段唔想畀超過5000萬鎊，所以只想用浮動條款氹士砵亭落疊，而且亦唔介意加入盧祖、安祖高美斯或年輕門將祖爾皮利拉入單Deal入面。不過士砵亭對上述球員少少興趣都冇，仲認為5000萬鎊完全唔合理，認為6400萬鎊已係最低價位。

《每日郵報》表示，雙方目前僵持不下，大家都企得好硬，但磋商工作依然繼續，就睇吓未來有冇單位肯退讓，費南迪斯先可以成為曼聯球員。呢名25歲葡萄牙國腳，雖然司職中場但入球能力一流，上季於葡超攻入20球及貢獻13個助攻，而本季一樣咁Fit，已射入15球、造出13次助攻。