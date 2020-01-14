D1排球決賽　男拔鄭裕彤奪標延續霸權

「港九中學校際D1排球比賽」男、女子甲組決賽周二（14日）在灣仔修頓場館舉行。頭場女子決賽先有衞冕冠軍的順德聯誼總會鄭裕彤中學對陣首次躋身決賽的筲箕灣官立中學，結果鄭裕彤有驚無險以局數2：0贏出比賽，成功衞冕；而尾場男子決賽則由拔萃男書院與筲箕灣官立中學爭逐冠軍，最終男拔同以2：0氣走筲官男子隊。

學界排球比賽首度移師到修頓場館，吸引各校同學帶同吹氣棒到場打氣支持。衞冕女子甲組冠軍的鄭裕彤在小組賽已跟筲官交手，當時直落兩局擊敗對手。而筲官女排則經過一輪小組賽及四強時勇挫勁敵拔萃女書院後，歷史性殺入決賽。首局開局時鄭裕彤帶出領先優勢，其後筲官女排漸漸入局，一度追至18：18平手，眾將士氣大增，惟在關鍵時刻筲官球員未能乘勢而上，反倒「王者」鄭裕彤的球員連得5分再度拉開領先優勢，並以25：20先贏一局。次局鄭裕彤由頭帶到尾，以25：15再下一城，順利再登冠軍寶座。

鄭裕彤中學七年內六次榮登甲組冠軍王座，隊長黃詠詩賽後指第一局防守雖有混亂出現，可幸隨後經溝通後調整過來：「修頓的射燈好光，對二傳有點影響。」她透露今場比賽的組合以往在乙、丙組未曾高舉冠軍，她稱讚隊員各施其職，表現有進步。而另一主力林芷靖則盛讚在修頓作賽氣氛很好：「這裡座位多，而且球場與觀眾席距離較近，氣氛比青衣體育館更好。過往只有學界籃球在修頓打，今次排球亦能打入修頓，感覺較高級，也能與籃球相提並論。」

而男子組決賽，力爭「4連霸」的男拔與筲官男排亦曾在小組賽碰面。首局開局後筲官打出氣勢領先男拔，但男拔瞬即調整並擴大領先優勢，筲官男排曾一度追近到19：18，惜無以為繼，男拔先贏一局25：19。次局男拔在筲官連續得分時頻頻換人，再贏25：20，直落兩局輕取對手，成就4連霸。

男拔隊長章于湛賽後難掩興奮心情：「球隊衞冕一點都不易，去年許多主力畢業，新球員升上來時又出現許多問題，不論是配合或是身材均有阻滯。今仗筲官打氣團氣勢蓋過了我們，但隊員仍能好好處理自己的節奏。」首次在修頓比賽，他指空間感是一大困難，但慢慢就適應過來。今屆排球精英賽一再延後，章于湛指隊伍中大部分主力成員是中六生，若精英賽賽期訂在五月初，或需提升大B球員比賽。