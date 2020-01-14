足動校園　足總 x 李賜豪小學 x 香港飛馬

「中銀香港社區足球伙伴計劃」中的「中銀香港足動校園體驗計劃」，新一季又同各位同學仔見面啦！在上周四（9日）的早上，首間支持計劃的港超聯球會香港飛馬，由助教兼球員陳偉豪率領4位年輕隊友嚴啟華、李藹軒、陳曉鋒和郭子堦，探訪位於灣仔皇后大道東280號的東華三院李賜豪小學，與近120名同學歡度了充滿活力的個半小時。

今季10間港超聯球會再次與足總聯手，前赴各區小學進行探訪。打頭陣的香港飛馬除派員支持外，還安排了十分精美的小足球，送給出席活動的同學們；連同足總送出的《港超聯天書》和水壺，每位同學仔都收穫豐富。

當然，能帶給同學們最大歡樂的還是足球！「偉豪」和4名球員在主持人「Jason哥哥」安排下，與同學們分享過自身經歷後，便開始足球訓練。「偉豪」安排同學分成4組，並由其4名隊友擔任教練，完成熱身運動後，先進行運球遊戲。一向擅長製造氣氛的「偉豪」，很快便令同學們投入起來，加上陳曉鋒和李藹軒等「助手」百分百配合，令掌聲和笑聲滿布整個球場。

歡樂時光過得特別快，又是時候鬥波啦！由東華三院李賜豪小學對香港飛馬的「50 Vs 5」足球友誼賽，無論是那位客軍球員控球在腳，都要面對最少10名主隊球員包圍，場面既震撼又搞笑。最終客軍以4比3獲勝，全場「講多過踢」的「偉豪」，盛讚主隊球員表現：「有啲同學嘅參與度好高，比賽嗰陣好搏命，喺石地場飛剷，好多港超球員都冇咁嘅膽量。最緊要佢哋夠投入，我同佢哋講輸贏唔緊要，最重要玩得開心，體驗足球嘅樂趣。」

至於東華三院李賜豪小學的體育老師黃志軒「黃Sir」，就解釋校方一直非常鼓勵同學們參與運動之原因：「運動可以強身健體，對學生嘅發育同健康都好重要；我哋嘅老師亦好重視體育，透過體育活動令同學明白互相尊重，同提升溝通技巧等等。我自細好鍾意踢波，睇到同學今次活動咁開心，我同其他老師都好開心。」

「中銀香港足動校園體驗計劃」下一次校訪活動將會在2月舉行，想知輪到那一隊出場，就要留意《我撐本地波》facebook專頁啦！

【培育學生勤儉忠信】

東華三院李賜豪小學乃東華三院轄下13所小學之一，前身為東華三院港島第三小學。校方致力營造優良的學習環境，為學生提供全人教育，建立及鞏固學生中、普、英、數基本能力，及發展學生的自學能力。另培養學生正面積極的價值觀及良好品德，包括：自律盡責、堅毅自信、尊重關懷、樂於助人。校訓為「勤、儉、忠、信」。足球方面，該校代表隊在「2019-2020年度港島西區小學校際足球比賽（男子組）」，力戰下16強出局。