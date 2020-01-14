電視童星變小劍神　港花劍男隊奧運爭一步

香港男子花劍代表隊於法國男花世界盃得第4名後，周二（14日）回港，農曆新年將會短休兩天，2月1日將遠赴法國集訓備戰最後一站團體賽，力爭東京奧運入場券。去年與女友 Natalie拉埋天窗的張小倫表示，今年最開心就是能在香港過年，第一次派利是心情特別興奮。「放兩天好感恩啦！上年……」未待「小倫」說完，在旁的張家朗打斷道：「新年每年都有，奧運4年才一次啊！」

世界盃巴黎站港隊繼續派出張小倫、張家朗、蔡俊彥及吳諾弘，這個新陣容成功擊退亞洲勁敵南韓，最終以第4名完成。今站過後，港隊奧運排名已超越南韓排第4，只要在下月23日舉行的開羅站保持奧運排名前4，即可直接入圍奧運團體賽。不過要創出歷史，一班港隊成員仍要付出更多，回港後他們將訓練3星期，下月1日將遠赴法國與法國國家隊集訓10天以提升狀態。

對於20歲的吳諾弘再次入選一隊，有份帶領法國隊贏得里約奧運銀牌的港隊教練Gregory Koenig表示，劍擊是講求心理質素的運動，選拔是基於個人賽狀態及表現，「哪個有信心我就會出那一個，所以奧運名單仍然待定。」他對港隊眾將充滿信心，「我知道他們是有能力做得到的，但我不想他們感到有壓力。」

吳諾弘（Lawrence）曾是港人熟悉的童星，出演過多齣電視劇，在拔萃男書院完成中五後轉為全職運動員，如今這位小伙子已成為香港隊的重要一員。「今次贏的地方在於我們做足準備，比上次日本站之前下了更多功夫。」與世界頂尖選手較量之後，Lawrence表示心態上亦成熟了不少，「前年第一次去開羅比賽時有點怕，因為那時要住在一個軍營附近，感覺不太好。現在我成長了不少，現在的我會專注在賽事之中，不會再理會其他環境因素。」

「今次是很大的強心針，證明我們是可以再次做得到。」即將來到今季最後一站團體賽，張家朗卻毫不擔心，「其他隊友在旁就沒問題，因為壓力有他們一起分擔，只要盡力打好每一場就可以了！」