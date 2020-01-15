【有片】開賽21秒入波　盧卡古助國米晉級

曼聯棄將盧卡古喺國際米蘭又有驚人演出。周三(15日)凌晨舉行嘅意大利盃16強賽事，國際米蘭主場4比1大勝卡利亞里，今場最威就係「渣古」盧卡古，佢不但頭頂腳踢梅開二度，開紀錄1球更喺開賽21秒攻入，創下本季意大利賽事最快入波紀錄，紅魔躉唔恨得咁多喇。

盧卡古今季過檔國米一直保持高入球數字，19場聯賽攻入14球，5場歐聯亦有兩球進帳，今場意大利盃拍住前曼聯拍檔阿歷斯山齊士，一開波就衝擊卡利亞里防線，開賽21秒，卡利亞里中場蘭迪斯回傳失誤，盧卡古醒目入楔靚位，在兩位敵衞之間起腳，射入死角為國米領先1比0。

盧卡古入波後雙手手指向天，然後向看台敬禮，為主隊球迷送上這個本季最快入球，接受球迷熱烈歡呼。

國米一開波就領先自然好踢，之後盧卡古再入波被判越位入球無效，但唔緊要，22分鐘保查華利路建功成2比0完半場。

下半場49分鐘，盧卡古近門頭槌破網，個人頭頂腳踢梅開二度，國米贏到3比0，72分鐘卡利亞里基斯甸奧利華勁射破蛋追成1比3，80分鐘蘭奴捷亞頭槌再下一城，國米贏到4比1完場。