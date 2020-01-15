【英足盃】紅魔對住狼隊超高危

英足盃第三圈重賽，曼聯對手是狼隊，上場大勝諾域治之後，當然想於奧脫福繼續威，但紅魔真的好飄忽，每次比賽都無必勝把握。

之前就是悶和狼隊先要踢重賽，該仗全場12次射門竟然沒有一腳中龍，是2015年以來第一次。

狼隊則遇強愈強，今季面對英超前6球隊，取得2勝3和3負，曾於英超雙殺曼城，射手魯爾占美尼斯狀態一流，大隻佬艾達馬查奧爾亦十分有威脅。

翻查往績，狼隊是紅魔剋星，2018年升上英超之後，連盃賽5次對曼聯2勝3和未輸過，今次紅魔過關有阻力。

直播表

周三6:15pm U23亞盃 中國U23 Vs 伊朗U23

Now 668

周三6:15pm U23亞盃 烏茲別克U23 Vs 南韓U23

Now 651

周三9:15pm U23亞盃 卡塔爾U23 Vs 日本U23

Now 651

周三9:15pm U23亞盃 沙特阿拉伯U23 Vs 敘利亞U23

Now 668

周四3:45am 英足盃 曼聯 Vs 狼隊

無綫 myTV Gold 308

周四4:00am 法甲 摩納哥 Vs 巴黎聖日耳門

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台