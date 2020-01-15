5大被炒主帥熱門 已有4人執包袱

巴塞隆拿日前宣布由史坦恩取代華爾維迪執教後，已經有4支歐洲豪門換帥。早於上年11月4日拜仁慕尼黑炒教練尼高高華之後，著名體育媒體BR製造一張5大被炒主帥熱門「神圖」，結果一一應驗，已有4人執包袱，得番1位仍然在任嘅主帥，就係曼聯領隊蘇斯克查，莫非蘇B都過唔到今季？

呢張「預言神圖」被炒名單，包括尼高高華、普捷天奴、艾美利、華爾維迪、蘇斯克查，連帶5人今季教波成績及當時球隊聯賽排名。

當時尼高高華剛被炒，佢張相變成灰色，其餘4位主帥「備受下台壓力」。結果「可怕事情」一一發生，上年11月20日熱刺炒普捷天奴，11月29日阿仙奴炒艾美利，今年1月14日巴塞炒華爾維迪。

換言之，圖中只有蘇斯克查仲保得住飯碗，但曼聯踢入2020年後，表現又走下坡，4場比賽只有1勝，而且嚟緊惡戰連場，未來6場比賽對手，包括狼隊、利物浦、曼城，稍少閃失，蘇斯克查可能都會步「神圖」上另外4位主帥後塵。

英國傳媒指，如果曼聯炒蘇斯克查，只需賠償500萬鎊，比炒摩連奴少1500萬鎊，相比之下，炒蘇B嘅成本並唔高。

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