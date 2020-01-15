魔術師果然有計　卓林普3 Cue破百都要輸

※世界桌球一哥卓林普在桌球大師賽爭取衞冕失望，他對住「魔術師」梅菲一戰表現原本不俗，打出3 Cue破百（128,119,116），但在領先3比2的情況下連輸四局，以3比6首輪出局；而梅菲下仗將約戰佩利。至於「巫師」希堅斯則輕鬆以6比1擊敗鶴健士躋身8強，成為首位闖入半準決賽的世界第8球手。

【NBA】羅斯掟支筆 被罰2皮半

※挑戰今屆MVP殊榮的「字母哥」安迪杜甘普個人攻入37分9個籃板4次助攻，率領公鹿以128比102主場擊敗紐約人，並取得四連勝。至於日前在比賽中將一支筆掟上觀眾度的活塞後衞戴歷羅斯，則被NBA聯盟罰款25000美元；按照聯盟規定，球員不得將比賽用球、頭帶、牙膠、波鞋、水樽，甚至座位坐墊掟上看台，都屬違規被罰。

今日戰果（前者主場）

灰熊 121:110 火箭

公鹿 128:102 紐約人

籃網 107:118 爵士

鷹隊 123:110 太陽

快艇 128:103騎士

勇士 97:124獨行俠

【羽毛球】球迷請放心！桃田出院喇！

※日前在馬來西亞遇上車禍的世界羽壇一哥桃田賢斗，已經辦妥出院並於周三（15日）返國，約在傍晚時份抵達日本成田機場，其教練川前直樹證實：「是的，我們準備回國，稍後回到東京，將會安排他進一步接受檢查。」除了桃田之外，因今次車禍受傷的訓練員森本史及另一位教練平山優亦已出院同行返回日本。

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