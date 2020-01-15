【學界新勢力】培道季軍戰贏真光　闖精英賽

九龍區女子D1籃球季軍戰周三（15日）在灣仔修頓室內場館上演，由九龍真光中學大戰香港培道中學。培道最終憑隊長區文蔚攻入全場最高的16分，以32比20擊敗真光，晉身精英賽。「不只是我，闖進精英賽是整間學校、甚至師姐們都圓夢了。」區文蔚說。

培道去年於四強不敵迦密中學，今年九龍真光於分組賽贏過迦密中學，對培道來說，今場季軍戰是一場「復仇戰」。開戰真光由中鋒冼美嘉搏得「and1」先開紀錄，兩隊其後陷入膠著狀態，第一節以5比5作結。第2節冼美嘉已累積3犯，令培道有機可乘，多次硬闖禁區得分，蘇芷睿和區文蔚共得9分，帶領培道一舉拋離至18比12。

第3節培道繼續剷入禁區搏罰得分，拉開最多至8分差。「最後一場㗎啦！」真光教練在場邊怒吼。白衫軍始冷靜下來，譚卓翹一記長傳給籃底的冼美嘉追成12比18，可惜這位中鋒最後一節因為抽筋退場。培道的區文蔚此節爆發連得8分，帶領球隊鎖定32比20的勝局，取得精英賽入場券。

第一次在修頓球場比賽，即將第一次打精英賽，這天對中六的區文蔚絕對是收穫豐富。「精英賽是對球隊的肯定，這不是每個人都可以做得到的，今年比賽和考試時間重疊，我們要用了更多精神去兼顧。」

區文蔚轟入全場最高的16分，不過她的表情依舊冷靜，因為她知道「去年4強就是輸衝動」。「加入籃球隊以來，直到中四才知道什麼是精英賽，之前2年都徘徊在第4、5名，與精英賽擦身而過，今年中六終於可以達成目標了。」區文蔚對精英賽表示期待，希望藉著籃球團結一班師妹。