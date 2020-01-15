【人物誌】熱刺新兵同C朗一樣小島傳奇

熱刺日前借用賓菲加中場謝特臣費南迪斯18個月，到底呢位21歲新星有乜咁把炮，可以獲得熱刺主帥摩連奴垂青呢？原來謝特臣費南迪斯同葡萄牙國家隊隊友C朗，都係一個「小島傳奇」。

C朗出生於馬德拉，而謝特臣費南迪斯生地係葡萄牙前殖民地中非島國聖多美普林西比，之後同家人移居葡萄牙，佢9歲加入當地球會SC Frielas，1年之後就被賓菲加球探發掘。

當年賓菲加只係向SC Frielas支付250歐元(約2160港元)，加上送25個足球，就簽到謝特臣費南迪斯，從此改變佢人生。

謝特臣費南迪斯3年前開始為賓菲加B隊上陣，上季成為一隊成員，更於上屆歐聯第3圈外圍賽次回合入波，協助賓菲加淘汰費倫巴治，並已經為葡萄牙大國腳上陣2次，冒起速度非常快。

謝特臣費南迪斯技術全面，攻守兼備，正係摩連奴睇中佢哋主因，據悉借用期滿之後，熱刺有權用5600萬鎊(約5.7億港元)買斷謝特臣費南迪斯，相比佢當年250歐元加25個足球嘅「轉會費」，真係升值咗19幾萬倍。

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