協恩D1籃球15連霸　梁皓雪帶傷奪標喊爆

「九龍區D1校際女子籃球賽」決賽協恩中學以58比31連續第4年擊敗寶覺中學，取得15連霸。吳欣潼收穫全場最高的18分，成為球隊的贏球功臣。「今場最開心是梁皓雪入球的一刻！」不只是吳欣潼，其實協恩每一位都為這位帶傷上陣的隊友感到高興。「今天算是最好的結局：我有落場的機會，而且在人生最後一場學界決賽可以入到一球，這是遺憾當中最大的幸運。」梁皓雪拭乾眼淚後，即將迎來生涯最後一個精英賽。

去年寶覺中學僅負協恩7分，幾乎擊落這支學界霸主。一年之後，協恩又以更強姿態回歸，甫開戰已不斷搶攻，協恩由蔣思琪的三分球為大戰揭開序幕。只要有協恩球員起手，總會有至少2人衝前補籃，每一個籃板球她們都不放過，亦令寶覺的戴卓彤在籃底打得吃力。協恩的吳欣潼交出6分，帶領球隊首節以15比5領先。寶覺第二節由梁珮瑜外線追分，全節只有她的兩球三分球，未足以抵消協恩的關海佩、吳欣潼及蔣思琪在顏色地帶得分，半場協恩仍以28比11大幅領先。

換邊後，寶覺靠戴卓彤硬闖禁區連得5分，協恩加強防守力度，令寶覺一度未能突破半場。不過她們未有放棄追分，主將潘頴雅上籃得分後，再殺入禁區分給「0度位」的梁珮瑜轟入第3球三分球，追至25比43。最後一節，協恩憑吳欣潼連得6分，打出一段8比0攻勢，拉開最多26分，寶覺由潘頴雅及戴卓彤籃底得分力挽狂瀾。「協恩加油！Form 6加油！」最後3分鐘，協恩換入全中六陣容，梁皓雪轟入三分球之後，看台上的歡呼聲更加熱烈。協恩終以58比31再次認證王者地位，以九龍區冠軍打進精英賽。

「拍球時心是揪著的，到起手、命中、落地之後，終於鬆一口氣。」梁皓雪曾於中四打埠制賽時斷前十字韌帶，經過漫長的復健，去年下學期在PANASONIC學界籃球邀請賽復出，可惜今天賽前一天她又再次觸傷膝蓋。今場她在最後時刻換入，命中一球三分球，這球對她來說意義重大：「賽前想了很久今場到底上不上場，好怕會影響賽果，幸好沒有留下遺憾。」經歷重傷後，要在冠軍隊伍中再找回位置，付出的努力必然比其他人多。回想康復的第一場賽事，梁皓雪又止不住淚水。「協恩每天的訓練都有很多變化，受傷那段期間我唯一可以做的就是在場邊看、努力復健。多謝隊友在我一下場的時候給我很大的歡呼聲，由我受傷、康復、到復出，她們都給我很大的鼓勵。」學界決賽後，這位中六生即將面對DSE文憑試，她表示重心暫時會回到學業上，「當然也會盡量兼顧籃球，希望精英賽復出的時候我可以打得更好。」