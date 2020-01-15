港超聯　「綠戰士」新主帥戴貝碧

和富大埔周三終於正式公布，球隊主教練一職將會由戴貝碧( Davor Berber )擔任，而伊雲( Ivan Kurtušić)會擔任助教。戴貝碧擁有歐洲和亞洲足協專業級教練資格，曾於阿曼Oman club 和 Seeb Club擔任主教練一職。至於伊雲曾在阿仙奴足球學校擔任地區主教練一職，及後在東區和黃大仙執教。

【戴貝碧檔案】

英文名：Davor Berber

曾任教球會:

2018/2019 Oman club-Oman (Head coach)

2016/2018 Seeb club -Oman (Head coach)

2013-2015 East Riffa -Bahrain (Head coach)

2012-2013 FC Vasco S.C.-India (Head coach)

【伊雲檔案】

英文名： Ivan Kurtušić

曾任教球會:

2016-now Arsenal Soccer School (Regional Head Coach)

2016/17 東區 (教練)

2017-2019黃大仙 (教練)