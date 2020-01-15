曼聯買費南迪斯　肯唔肯放佢去士砵亭？

曼聯極欲收購士砵亭攻中波基斯費南迪斯，但雙方就轉會費僵持不下。士砵亭希望得到現金5000萬鎊、另加1500萬鎊浮動轉會費，紅魔鬼就希望搵馬高斯盧祖、安祖高美斯或門將祖爾彭利拿加入交易中，希望可以減少轉會費支出。士砵亭對上述3人零興趣，但就有意搵安達斯彭利拿頂替波基斯費南迪斯，領隊蘇斯克查正在考慮，會唔會放棄呢名本季英超出場19次嘅巴西球員。

曼聯求財若渴，但經過上個夏天豪使1.5億鎊購入哈利馬古尼、雲比沙卡同丹尼爾占士後，不欲於冬季轉會窗再次大破慳囊，故仲係同士砵亭討價還價中。據知士砵亭方面，唔係對曼聯球員冇興趣，只係睇曼聯肯唔肯畀安達斯彭利拿離開。呢名24歲巴西中場，本季得到蘇斯克查器重，於聯賽曾披甲接近20次射入1球，對蘇帥嚟講可謂好使好用，依家保羅普巴、麥湯米尼長傷，先希望買波基斯費南迪斯，如果咁樣「1換1」，球隊於人數上始終唔夠。

另外後防馬高斯盧祖一直係雞肋，而且佢人工偏高，於上個轉會費已傳出曼聯或將佢賣到愛華頓，只係交易到最後不了了之。雖然士砵亭負擔唔起佢人工，但有傳費倫巴治肯畀8萬鎊周薪盧祖，故呢名阿根廷國腳或會轉到土超搵食，結束5年半曼聯生涯。