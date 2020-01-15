大Mike狂拉20籃板但五犯離場　東方ABL告負

香港東方踏上2020年首場作客之旅，周三晚於中山沙溪體育館舉行的ABL東南亞職業籃球聯賽火拼澳門戰狼，雖然東方大前鋒高士拿保持不俗手感，攻入全場最高的30分，可惜受制於中鋒荷利菲特（大Mike）早早個犯纏身問題兼最終5犯離場，加上全隊命中率僅得38%，三分外圍啞火情況下，力戰下東方最終以108比102告負，爭取連勝斷䌫。

上仗修頓主場勇挫馬來西亞飛龍的東方，本仗開局甚不順利，外援荷利菲特頻吃犯規，首節已領三犯，教練白蘭特派出華人中鋒鄧志恒入替頂住內線。張文平及高士拿起手三分波圖搶攻，但全隊頭10球外圍僅張文平入一球，一下子被主隊拉開至17比7，東方急叫暫定調整。隨即由高士拿爆入籃底攻入「止血」，以及他終於射入個人首球三分波，收窄差距。但戰狼前鋒Mike Bell以一記「拆你屋」完結第一節，東方落後16比23。

張文平快手「零度位」射入三分波，顯示球隊在第二節全力反撲的決心，不過東方的反擊快攻無論李琪的冷箭，或高士拿爆入也遺憾「炒粉」，手感未見起色的東方逐步被拉開至雙位數得分，最多落後20分。此時，東方不得不讓荷利菲特重回球場，希望為內線「止蝕」，但在主隊派出二人夾擊下，這位2米11高的美籍中鋒也難佔甜頭，幾番闖入顏色地帶也只能搏得罰球。劉子禮後備入替第一次起手即射入外圍，提升士氣，半場東方以40比53落後。

高士拿在第3節擔起得分重任，東方追至54比63。不過當重燃希望之際，荷利菲特再因防守犯罰而錄得第4犯，令球隊充滿隱憂，完第3節以62比81落後。擅長防守的吳松峻第4節委派落場，加強了球隊活力，對位史葛伊榮表現落力。惟荷利菲特第4節尾段亦告五犯離場，以16分及20個籃板球的數字結束今仗。縱使尾段有徐遠成及蕭鍵勳三分得手，追近至102比106，可惜為時已晚，東方終以102比108落敗，目前5仗1勝4負於ABL下游浮沉，球隊要改變戰績，往後比賽將帥定必要尋求破解方法不可。