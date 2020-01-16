【有片】福仔傷出　曼聯慘勝狼隊

英格蘭足總盃第3圈重賽大戰，曼聯主場1比0險勝狼隊，晉級下一圈，桑馬達下半場為紅魔一箭定江山，成為曼聯近兩季首次擊敗狼隊嘅贏波功臣，不過射手拉舒福特末段僅亮相短時間又傷出，傷勢未明，令曼聯今場勝仗蒙上陰影。

曼聯近年對狼隊都冇甜頭，今仗亦唔例外，開賽僅10分鐘便遭柏度尼圖攻破大門，不過翻看VAR發現魯爾占美尼斯犯手球，球證推翻入球判詐胡，曼聯避過一劫。

事實上曼聯今仗未見優勢，雖佔主場之利，但控球比率僅得57%，全場11射6中，反觀狼隊亦有7射2中，曼聯能取勝全靠一次突擊機會。

下半場67分鐘，曼聯半場一次快攻，安東尼馬迪爾送交走靚位嘅桑馬迪，然後單刀直搗黃龍挑射建功，為曼聯領先1比0。

拉舒福特於64分鐘後備入替丹尼爾占士，在場上僅比賽16分鐘，就因傷退下火線，福仔躺在場上，手按住左腰，傷勢未明，賽後福仔在社交網站留言：「永遠別讓隊友及球迷失望，我已盡力，但被擊倒了，憑隊友們頂級表現，晉級下一輪。」

有賽後評論稱，曼聯鋒線兵源太單薄，無論拉舒福特傷勢如何，冬窗盡快簽入前鋒已是刻不容緩。