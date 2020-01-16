【U23亞洲盃】等睇越南U23入波

在U23亞洲盃表現令人失望的越南U23，今日就會出戰D組最後1輪分組賽對北韓U23，先講形勢，目前越南2戰2和，於小組排第3，由於前面兩隊約旦同阿聯酋同樣得4分，兼會在今輪對壘，所以越南必須贏波先有機會出線。

其實以人腳來說，越南有阮光海又有阮進靈，理應輕鬆過關，可惜他們今屆腳風欠順，射極都唔入，令到2場沒有士哥，深陷出局邊緣。

今場對住篤定出局的北韓，為面子為晉級，不能不去盡，估計一開波就搶攻，越南第一隊入球值得支持。

名家：光頭佬

直播表

周四8:00pm 港超 香港飛馬 Vs 傑志

on.cc 東網

周四 9:15pm U23亞盃 約旦U23 Vs 阿聯酋U23

Now 671；有線652、612台

周四 9:15pm U23亞盃 越南U23 Vs 北韓U23

Now 670；有線651、611台

周五 3:55am 法足盃 FC波城 Vs 波爾多

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台