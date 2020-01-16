再傷背脊蘇B無奈　福仔鬥唔鬥到利物浦？

曼聯於英足盃第3圈重賽慘勝，雖然成功晉級將鬥屈福特或燦美爾，但王牌射手拉舒福特後備入替16分鐘傷出，就堅傷到入肉，事關紅魔今個周日就會於英超作客死敵利物浦。福仔能否復出成曼聯攞唔攞到分嘅關鍵，領隊蘇斯克查證實，福仔近期背脊已唔多妥，但為擊敗狼隊都要換佢入場，強調今次背傷，並冇傷及之前同一傷處，球隊會用盡一切辦法協助康復，但唔敢包福仔可以鬥到利物浦。

曼聯面對剋星狼隊，踢到球賽中段都未能入波，蘇帥唯有於64分鐘換入福仔加強攻力，最終3分鐘後桑馬達終於入波，為球隊一箭定江山過關。但入波冇耐福仔就被對手撞傷背脊，經治療後佢本想繼續比賽，但始終都係頂唔順要傷出。唔少曼聯球迷賽後都咪天搶地，表示若福仔長傷紅魔鬼就玩完，因為福仔本季於各項賽事已入19球，係紅魔鬼最重要球星。

賽後蘇帥被多番問及福仔傷勢，佢咁樣答：「福仔近期背脊有唔妥，今次雖然都係傷及背部，都傷處喺唔同部位，係冇關連嘅，但佢都係要被換走。曼聯上下會盡力幫助佢盡快好番，希望趕及周日對利物浦，但我唔可以保證佢出到場。今仗我想畀佢休息，但曼聯需要獲勝，最終付出代價。佢今季狀態一流，亦一直好快就好得番。佢最近係好攰，令佢容易受傷。」