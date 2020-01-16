小學雞犯錯！奇連士文或被禁領軍

奇連士文無牌教波？《圖片報》日前獨家爆料， 舊年11月尾再度出山，執教德甲哈化柏林嘅「轟炸機」奇連士文，懷疑未持有效教練牌，可能面臨被罰，甚至無法領軍。

連德國、美國國家隊、拜仁慕尼黑都教過，奇連士文會無牌？講都冇人信。問題係佢啲證書去咗邊呢？佢話11月底飛去柏林時，認為唔需要帶教練執照同培訓證書，因為當時唔知自己會做哈化柏林教頭，結果所有文件都放喺加州屋企某個櫃桶。最麻煩嘅係，佢老婆目前陪個女去咗另一個地方讀書，間屋擺緊空城計，冇人幫到佢。

奇連士文又話：「我有兩三張證書，一張嚟自德國足球聯賽，另一張嚟自其他國家。問題係所有嘢都要由美國寄過嚟。如果未來會有任何呢類培訓課程，我都好願意參加。我覺得呢啲些課程非常有趣，我唔希望受到任何處分。」

德國規定教練牌照必須每過3年，就要接受20小時培訓，然後更新註冊。奇連士文係喺2000年攞到證書，至於過咗期未？依家冇法子證實得到。但係DFB教練學院負責人Tobias Haupt都大讚佢係個好教練，為德國足球做出巨大貢獻，只不過某些規則都適用於佢，一樣要遵守。佢仲話知道近年嚟奇連士文喺墨西哥、巴西等地接受過培訓，之但係呢啲國家不嬲對證書都唔係咁重視。