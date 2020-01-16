漢華大挫聖若瑟　重奪港島冠軍證明實力

「證明」兩個字，總貫穿著學界賽場。這個賽季，漢華中學和聖若瑟書院，都踏過無數輕視、質疑走到港島區D1中學校際籃球比賽的決賽舞台。今天（16日）在修頓場館，漢華大挫聖若瑟重奪冠軍，只為證明他們「是可以的」。

相隔十多年再返決賽舞台，聖若瑟顯得有點慢熱，因應漢華收縮防線，多在中距離起手，但命中率不高。反觀漢華隊長潘梓聰和伍浩賢手感不俗，帶領球隊首節領先10：4。聖若瑟嘗試強闖禁區，一度追剩2分分差。但漢華藉著防守籃板及抄截，打出多次反擊快攻，其中陳楚熙內外開弓，單節轟進10分，創造一段13：4的攻勢，領先23：12進入下半場。

看台上，聖若瑟打氣團吶喊聲不斷，回歸球場，漢華的攻勢沒有受到影響，繼續以快攻撕裂對方防線。即使聖若瑟趕及回防，亦被後上的林泓愷接應傳球，輕鬆上籃命中。第三節結束，漢華已經拉開到33：17。

林嘉禧投籃命中，試著為聖若瑟止血。但不同時段，漢華總有球員接過得分重任，這節挺身而出的是楊文超。他連續上籃，加上一記三分球，一度擴大分差到超過20分。即使楊荃皓上演「euro step」，兩度突破得手，卻已經無補於事。最終漢華以44：26擊敗聖若瑟，兩年後再奪港島區冠軍。

分組賽大敗給桂華山後，不少人眼裏，漢華已經退出了冠軍的競爭行列。質疑聲音聽在耳邊，心裏想的，就是「證明自己是可以的」，陳楚熙說。四強擊敗張振興，報回上屆決賽一戰之仇只是開始，大勝聖若瑟重返巔峰，總算爭回一口氣。「教練說過，我們以往輸在態度。抱著鬥志，積極地練球，才會有好成績。」陳楚熙形容，他們是把「一股怒氣」釋放到球場，即使聖若瑟聲勢浩大得「聽不清戰術指令」，仍然無阻得分浪潮。

「MVP」、「MVP」。賽後，漢華一眾球員簇擁著陳楚熙。他內斂笑笑：「今場我被盯緊，接球機會不多，好在第二節重要關頭挺身而出。MVP，是屬於漢華所有人的。」目光放到接下來的精英賽，目標不必多說，冠軍。為的還是那兩個字——證明，「證明自己，也證明漢華的實力。」