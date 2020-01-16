香港飛馬新兵登場鍊傑志　報唔報到仇呢？

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「中銀人壽香港超級聯賽」周四（16日）晚上8時上演獨腳戲，由香港飛馬坐鎮主場香港大球場迎戰傑志。兩軍今季曾兩次交手，均由傑志取勝，今仗再遇，連番簽入猛將的飛馬力求復仇，傑志則望延續強勢，相信能為球迷帶來一場賞心悅目的比賽！（on.cc東網周四晚8時直播）

香港飛馬首循環僅以1比2不敵傑志，今仗回到主場出戰，加上獲東方龍獅借出巴西前鋒慕沙，主教練文彼得期望能改善該仗把握力不足的問題：「慕沙有一定能力，相信佢喺球隊嘅作用非常大，加上上季佢同部分隊友合作過，目前配合都做得唔錯。」

除慕沙外，飛馬亦重簽舊將艾華，「文Sir」認為：「無論艾華正選定後備，佢嘅速度都令人震驚，呢樣對我哋打防守反擊有好大幫助。雖然佢半季冇踢港超，但狀態比我想像中好，希望短時間內可以進一步提升。」飛馬雖在聯賽不敵傑志，但他們及時調整並於「菁英盃」擊敗東方龍獅，「文Sir」稱：「上場對東方，佢哋出咗5個洋將，但我哋都把握到機會贏佢哋，真係好振奮，對球隊信心等各方面都有正面影響！」

傑志今季兩鬥香港飛馬都贏波，然而總教練施利斯高域明言今仗不可輕敵：「今場係一場完全唔同嘅比賽，雖然我哋之前贏過佢哋，但今次要更加集中，畢竟飛馬上場交手時其實踢得好好，所以今場由第一分鐘開始，我哋就要好專心咁應付！」

「藍鳥」巴西翼鋒蘇沙已連續3場取得入球，反而洛迪古斯正陷「入球荒」，「施帥」認為：「蘇沙過去幾場都入到波，我唔會因此感到意外，其實我哋進攻上製造到好多機會，不過唔能夠轉化成入球，呢樣要好好改善。雖然洛迪古斯近期入唔到波，但佢練習時做得好好，相信好快會入番波！」人腳方面，後衞丹尼、賓紀文正在養傷，新援高美斯則因狀態不足，是役只能作壁上觀，至於剛加盟的南韓中堅朴俊炯會先列後備。

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