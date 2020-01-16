【阿King】蘇斯克查犯下最愚蠢錯誤

曼聯喺英足盃第3圈重賽，雖然以1:0淘汰狼隊，但付出沉重代價，拉舒福特後備上陣受傷，好可能缺陣周日(19日)深夜英超「雙紅會」作客利物浦。呢個次打擊其實可以避免，但因為領隊蘇斯克查犯下「腦筋錯誤」而造成。

拉舒福特本身有傷在身，加上嚟緊要鬥利物浦，佢今場先任後備，本來冇錯。不過，蘇斯克查偏偏「屎忽痕」，曼聯同狼隊仲係0:0時，就派佢上陣搏殺，根本係一次「高風險、低回報」嘅賭博。

其實英足盃重要性已經大不如前，就算出局亦唔可惜，但為咗晉級，而要冒險派1位有傷嘅主將上陣，實際十分唔值得。

特別係曼聯今季攻力欠佳情況下，再損失埋拉舒福特，令問題雪上加霜，真係十萬個唔應該。

老實講，如果要喺英足盃同拉舒福特之間，作出選擇，相信大部分紅魔鬼球迷都會揀拉舒福特冇傷冇痛，出戰「雙紅會」，因為對曼聯Fans而言，擊敗利物浦，興奮度一定高過英足盃晉級。而且仲計拉舒福特唔知要養傷幾耐，隨時缺陣更多賽事。

惟獨蘇斯克查唔識諗，隨時搞到因小失大，如果佢將來被炒，今次「愚蠢錯誤」絕對係主因之一。

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