張振興險勝桂華山奪季　鍾晉隆決心衝兩冠

時間回放到季初，張振興伉儷書院和中華基督教會桂華山中學，相信在很多人眼裏，都是港島區D1中學校際籃球比賽的決賽組合。隨著兩隊四強意外落敗，錯失精英賽資格，今天（16日）會師季軍戰看似無關痛癢，但從開始到結束，他們都拼命打了一場精彩程度不輸決賽的好球。最終張振興憑著鍾晉隆轟進14分，以48：47反勝桂華山，用季軍結束首個學界賽事，同時開啟另一趟衝冠旅途。

主力郭凱文和許智朗因傷缺陣，張振興由梁文軒領軍，以一記三分球掀開序幕，桂華山的陳駿樂底角命中回應。雙方球風快速，不過桂華山籃板意識較高，多次搶到前場籃板創造二次進攻機會。反觀張振興，無論籃底或外線空檔，把握力都偏低，首節稍稍落後6：10。經過教練馮逸朗提點，張振興防守專注度提升，迫使對方24秒違例，但桂華山仍然憑著較高的投籃準繩保持領先。

比賽的轉捩點，出現在這節中段。張振興的後備中鋒鍾晉隆，藉身高和噸位優勢頻頻強闖籃底，而控衛歐陽承傑擔起快攻重任，一大一小的組合，打出一段10：0的小高潮，帶領球隊反超前24：21進入下半場。

換邊後，桂華山的梁浚希和黃思銜輪流建功，一度扳回領先優勢。但莊耀政在外線射進「士氣波」，加上劉俊杰連續得分，張振興再次超前。兩隊你來我往，一邊有黃思銜連轟兩記三分球，另一邊有鍾晉隆博得「and 1」後，再遠投命中，張振興續領先40：34。

最後一節仍然充滿懸念，陳駿樂、梁浚希和王嘉希，為桂華山創造7：0的攻勢，幾度互換領先。張振興落後42：44之際，鍾晉隆再次命中三分球反超前，最終有驚無險地，以48：47擊敗對手，捧走季軍獎盃。

「失而復得的感覺。」鍾晉隆這樣形容。從四強不在狀態，眼睜睜看著球隊提前宣告衛冕失敗，無緣精英賽，到今天幾度挺身而出，「我想在修頓證明給所有人看，我是可以的，可以幫到張振興贏球的。」

急著證明自己，或多或少源自別人的質疑。「輸掉四強的一刻，好像輸掉了整個世界。」聽見外界的聲音，難免感到難過，但他知道不必理會太多。「外界愈是打擊我們，愈會促使我們繼續變強。」教練馮逸朗幾次在場邊呼喊「放膽去啦」，「我就把所有進攻手段，毫不猶豫地使出來。」

總說證明，我問鍾晉隆：「你想證明你是怎樣的球員？」答案出乎意外：「我是一個有自信的球員。」他咧嘴笑得開懷，眼神卻很堅定。「現在的張振興，就像從前楊紀政的年代，從什麼都沒有，再去衝冠軍。雖然進不到精英賽，但接下來的學界籃球邀請賽和馬拉松，我們有決心連贏兩冠。至於來年，有我在，張振興仍會是強隊。」