聖若瑟差一步再登頂　楊荃皓淚別學界舞台

「Country road, take me home. To the place I belong……」港島區D1中學校際籃球比賽結束後,聖若瑟書院的打氣團唱起了John Denver的《鄉村路帶我回家》,感覺特別催淚。每個球員都在哭,哭得最厲害的,要數中六的楊荃皓。

下月飛往澳洲升學,這是他在聖若瑟的最後一場比賽,想說的話很多,到底不過三個字——捨不得。「這3年來,見教練和隊友比家人還多。」即使離開,這間學校,這支球隊,大概永遠都是家一樣的存在。

昔日的班霸,經歷了降班、升班,相隔13年再返港島區最高舞台,在師生和校友塑造的半個主場裏頭,卻以26:44大敗給漢華。對球員來說,就像從谷底攀上高峰又再墜落,過山車一般的心路歷程。「努力了3年,從大家看不起的球隊,一路打進決賽,很想贏冠軍,重返巔峰⋯⋯」楊荃皓的聲音很細,斷斷續續抽著氣:「很可惜,很遺憾。」

3年前,他剛剛轉校到聖若瑟,第一場大賽同樣在修頓,那是港島區D2決賽。「當時覺得自己屬於D1舞台,心態放鬆,也打得輕鬆。」時移世易,再臨修頓,對手更強,意義更重大,加上這是自己最後一場學界比賽,愈想贏反而愈贏不了。「多了一種無形的壓力,大家都很緊張。手風差,怎射都射不進,戰術執行不好,打不出超水準⋯⋯」他頓了頓,改口道:「完全是水準以下的表現。」

儘管遺憾,回想3年來的刻苦耐勞,「每星期練足5、6天,每天2、3小時,再加體能課」,他毫不猶豫地說,值得。「我從一個80公斤,只在內線幫下手的綠葉;變成今天70公斤,射到波,剷到籃,需要『孭飛』的球員,真要多謝趙sir(趙嘉雄教練),讓我成長許多。」除了教練,最捨不得的便是一群隊友,「精英賽,靠你們了。」