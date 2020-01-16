聖若瑟差一步再登頂　楊荃皓淚別學界舞台

「Country road, take me home. To the place I belong……」港島區D1中學校際籃球比賽結束後，聖若瑟書院的打氣團唱起了John Denver的《鄉村路帶我回家》，感覺特別催淚。每個球員都在哭，哭得最厲害的，要數中六的楊荃皓。

下月飛往澳洲升學，這是他在聖若瑟的最後一場比賽，想說的話很多，到底不過三個字——捨不得。「這3年來，見教練和隊友比家人還多。」即使離開，這間學校，這支球隊，大概永遠都是家一樣的存在。

昔日的班霸，經歷了降班、升班，相隔13年再返港島區最高舞台，在師生和校友塑造的半個主場裏頭，卻以26：44大敗給漢華。對球員來說，就像從谷底攀上高峰又再墜落，過山車一般的心路歷程。「努力了3年，從大家看不起的球隊，一路打進決賽，很想贏冠軍，重返巔峰⋯⋯」楊荃皓的聲音很細，斷斷續續抽著氣：「很可惜，很遺憾。」

3年前，他剛剛轉校到聖若瑟，第一場大賽同樣在修頓，那是港島區D2決賽。「當時覺得自己屬於D1舞台，心態放鬆，也打得輕鬆。」時移世易，再臨修頓，對手更強，意義更重大，加上這是自己最後一場學界比賽，愈想贏反而愈贏不了。「多了一種無形的壓力，大家都很緊張。手風差，怎射都射不進，戰術執行不好，打不出超水準⋯⋯」他頓了頓，改口道：「完全是水準以下的表現。」

儘管遺憾，回想3年來的刻苦耐勞，「每星期練足5、6天，每天2、3小時，再加體能課」，他毫不猶豫地說，值得。「我從一個80公斤，只在內線幫下手的綠葉；變成今天70公斤，射到波，剷到籃，需要『孭飛』的球員，真要多謝趙sir（趙嘉雄教練），讓我成長許多。」除了教練，最捨不得的便是一群隊友，「精英賽，靠你們了。」