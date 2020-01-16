香港運動員新出路！OnBoard幫到手

由新世界發展創立、香港首個專為運動員轉型及規劃職業生涯而設的社企- OnBoard成立一周年，周四(16日)多位退役及現役運動員岀席旺角The Forest舉行的慶祝會。OnBoard創辦人之一、香港水球代表馮剛政表示，希望透過計劃，讓運動正能量融入商界。他更即席宣布好消息: 在場岀席的運動員都獲實習機會，並配合運動員的訓練時間，容許他們彈性上班，為未來舖路。

香港花劍手崔浩然(Nic)2018年亞運勇奪雙銀牌後退役，其後透過OnBoard計劃參與THE FOREST市場策劃部門實習，為投身社會做準備。「這個商場是以運動為主題，我都有份策劃一些活動支持香港運動員。」全職運動員多年，首次接觸到運動員以外的領域，Nic表示開會、見客等等所有東西都很新鮮。

昔日的「花劍男神」仍未將劍放下，保持每星期打劍的習慣，眼見前隊友們距離東京奧運只差一步，Nic也為他們高興，「沒問題的！我對他們充滿信心！雖然俄羅斯和我們分數接近，但相信正常發揮就可以。」這位中韓混血兒表示退役後已有新目標，成為一個時裝界的「Influencer」，「其實Lifestyle和時裝方面我都很有興趣，我其中一個目標是都想岀席時裝週，希望可以用自己的方法影響人，讓其他領域的人認識香港劍擊運動員。」

是日香港運動員音樂組合「春田花花運動丸」為活動獻唱多曲，其中體操運動員黃曉盈(Angel)大展歌喉，星味十足。Angel表示，希望透過音樂令更多人認識香港運動員的另一面，「今個新年好開心啊，我們被邀請岀席慈善籌款活動，到時大家可以開電視就見到我們了！」新一年Angel亦迎來新挑戰，唱歌之外，還擔任電台節目主持人，而週日舉行的香港公開賽亦會有所突破：「今次是我自2015年受傷之後首次參加高低槓，其實都有點緊張，因為感覺都很陌生，不過都想衝破這個關口，為團體賽作準備。」