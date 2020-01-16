蘇沙梅開二度！傑志3蛋贈香港飛馬

「中銀人壽香港超級聯賽」周四（16日）晚假香港大球場上演，由香港飛馬迎戰傑志的賽事。客軍憑蘇沙梅開二度，以及對手的「烏龍球」，以3比0完勝飛馬，並暫時升上聯賽榜次席。

重投飛馬的艾華今仗先列後備，而剛由東方轉投的慕沙則任正前鋒。至於傑志2名新援，朴俊炯和高美斯皆因狀態未足無緣正選，僅有前者列任後備。甫開賽傑志先聲奪人，蘇沙接應林恩許妙傳，心口控定抽射得手，客軍4分鐘先開紀錄。3分鐘後，飛馬憑慕沙的遠射還擊，惟未能威脅王振鵬。11分鐘，傑志趁飛馬未回神再入一球，蘇沙右路傳中，米高加斯洛不慎「擺烏龍」，主隊早段落後0比2。20分鐘，慕沙接應直傳施射，未能射破王振鵬的十指關。38分鐘，費蘭度傳中，蘇沙窩利抽射僅越門而過。客軍半場前保持着兩球領先優勢。

易邊後，飛馬即以陳曉鋒入替雷傑名圖扭轉敗局。57分鐘，張志勇接應大衞拉菲爾死球頭搥攻門，可惜未能轉化為入球之餘，及後更被對手再下一城。蘇沙63分鐘接應短傳，轉身即射收死梁興傑，為客軍拉開比數至3比0。71分鐘，陳柏衡左路勁射，被艾里奧阻擋成功。兩軍其後均換入新援，艾華和朴俊炯分別為新東家上演今季「首騷」。83分鐘，林恩許門前橫傳，費蘭度第二時間施射失機。5分鐘後，後備入替的陳肇麒中路遠射偏離目標，未能替主隊破蛋。客軍終憑蘇沙連中兩元，及他促成對手的「烏龍球」，以3比0大勝飛馬。傑志得分後，暫時以較佳得失球差，壓過同取16分的理文，升上聯賽榜第二名。

賽後，飛馬主教練文彼得（Peter）坦言對賽果感失望，他將敗仗歸因於長假期過後，球員爭勝心稍為回落。他稱，今場早段的失球打亂球隊部署，而守衞在初段未站穩陣腳，亦導致失第二球。另外，Peter又指早前加盟的慕沙今仗表現不俗，不過還需時間與隊友建立默契，而重投的舊將艾華則基於狀態和球感未足，今仗表現未達標屬情有可原。

至於傑志韓籍新援朴俊炯，對「首騷」表現感滿意，並指港超聯球賽速率不算太快，但球員質素高，他十分期待下場比賽。惟他稱自己還需時間重拾狀態，才能與隊中後衞爭奪正選位置。而傑志即將出戰亞協盃附加賽，他揚言首要目標是為球隊爭取勝利，其次是他上陣的球賽為球隊保持「Clean sheet」。