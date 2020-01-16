港超聯　MOM蘇沙：多謝教練開發我隻左腳！

周四(16日)晚舉行的「中銀人壽香港超級聯賽」，傑志憑蘇沙轟入的兩球，以及對手的「烏龍波」，以3比0大破主隊香港飛馬。雖然詃名巴西翼鋒今場繼續被安排出任其較不熟悉的右路位置，但仍能交出近4仗5入波的卓越表現，他將功勞歸於隊友。

今場比賽開始僅4分鐘，蘇沙即接應林恩許妙傳，心口一控抽入，整個動作一氣呵成，為破隊閃電開紀錄。接着在11分鐘，右路乘直傳快放傳中，促成對手「擺老烏」。63分鐘再接應洛迪古斯橫傳，「轉身射個3比0」。3個入球都與他有關，狀態火熱程度無需再加解釋。

他在賽後直指，球隊經過緊密的操練後，實力一日比一日好，雖然今仗他個人射入兩球，不過功勞不僅屬於自己，還屬於所有隊友的默默耕耘。

蘇沙昔日在冠忠南區多出任左翼，今季轉投傑志後，因要遷就費蘭度，多被主帥施利斯高域安排擔任右翼。故此，很多球迷季初均不看好這名右腳不純熟的球員有好表現，惟他近4仗轟入5球的上佳表現，將所有顧慮一掃而空，他對此有感：「以前淨係打左邊，今季好開心可以熟習埋右邊。而且我同費蘭度係可以並存嘅，我哋之間可以互換位置，為球隊增添板斧。我仲想多謝埋教練畀機會我打右翼，咁樣仲開發埋我隻左腳嘅射門能力添！」

憑是役3個入球都「關佢事」的演出，蘇沙賽後再一次當選「仁和堂滴雞精ManOfTheMatch」，他謂十分感謝隊友和球迷的支持，會繼續努力取得更多MOM獎座放在家中。