尼馬組隊踢5人足球！心中最佳人選曝光

第5屆Red Bull Neymar Jr’s Five尼馬五人足球賽展開之前，巴西球星尼馬在巴黎接受訪問，談到自己受傷的艱難歲月、對歐洲冠軍聯賽野心以及他喜愛的球員。

這位27歲前鋒今季在巴黎聖日耳門(PSG)重拾射門鞋，並期2020年會是豐收的一年，協助球會及國家隊爭取更大的榮譽。

他在訪問中談到為何PSG可以贏得歐聯，又透露了他心目中的夢幻5人足球隊名單以及4位他期望合作的球員。

以下是尼馬專訪問的內容：

記者：你在2019年對自己有什麼進一步認識？

尼馬：從專業和個人角度來說，2019年無疑對我來說是艱辛的一年，它是充滿了領略和起伏的日子。我不慎受傷，設法回復狀態，然後我又再度受傷。雖然這看似是糟糕的一年，但這一年卻充滿了學習機會和豐富經驗。我會以樂觀積極態度，令2020年更勝從前。

記者：你認為PSG今年可以在歐聯稱王嗎？

尼馬：從球隊和球員方面看，我認為我們可以實現這目標。因為我認為PSG目前狀態，是準備最充足和實力最強的一年。儘管PSG從未贏過歐聯冠軍，但我們將為奪取這項冠軍而戰。我們知道我們的實力在甚麼水平，希望能在歐聯決賽實現。

記者：以27歲之齡，你感覺自己還有進步空間、仍未達最高峰嗎？

尼馬：是的，就如生活中的一切，我的生活中已經出垷了許多美好事物，但我一直渴望能有更多。我一直在尋求新挑戰，想克服自己，希望每場比賽和每件即將發生的事都會給我帶來好處。

記者：你對2020年有什麼期望？

尼馬：我對2020年最大期望是為PSG和巴西隊贏盡一切錦標，我將尋求新挑戰，期盼進入歐聯決賽、再次贏得美洲國家盃，這些是我銳意在2020年克服的挑戰。

記者：你心目中想與那一位球員並肩作戰，卻從未有機會合作？

尼馬：這是難答的一個問題，我有太多想合作的球員了，我可以提多於1位嗎？羅馬里奧是其中之一；還有朗拿度，雖然我曾在他的「告別賽」上陣，還有施丹與伊巴謙莫域也是我希望合作的球員。

記者：如果你有機會以現役的非巴西球員建立1支Red Bull Neymar Jr’s Five五人足球隊，你會選擇誰？

尼馬：一支由現役球員組成的隊伍：美斯、蘇亞雷斯、麥巴比、普巴和夏薩特。而由退役組成球員的球隊：沙維、林柏特、謝拉特、碧咸和亨利。

記者：你是洛迪高高斯和雲尼斯奧斯祖利亞的朋友，你認為二人在巴西隊及所屬球會能有多大成就？

尼馬：他們都是很出色的球員，在皇馬有卓越演出。我會為他們吶喊助威，使他們可以跟皇馬一起贏得許多。他們很年輕，在歐洲落腳未幾，所以他們會有很多東西要經歷，他們會成長，並且會比現在變得更好。巴西人有點性急，球迷希望很快見到成效，看到他們贏得所有冠軍，但這並不容易。適應是困難的，很難在皇馬或巴塞羅拿這樣的球會一開始便可以發揮出自己的最佳水準，但是他們倆都表現得很好，所以這已經標誌了他們的獨特性。我希望他們繼續向這方面走，保持專注，不要忘記享受足球的樂趣。我會支持他們的。