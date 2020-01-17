英格蘭大鑊　醫生：卡尼無可能打歐國盃

熱刺英格蘭前鋒哈利卡尼英超元旦日拉傷左大腿，上周進行肌腱斷裂修復手術，熱刺官方消息稱哈利卡尼將於4月復操，但有權威醫生卻認為不可能，哈利卡尼至少休息半年，無可能代表英格蘭參加歐國盃決賽周。

英國《太陽報》報道，外科手術醫生威爾遜(Chris Wilson)擁有75次腿筋肌腱斷裂修補手術經驗，是這方面的權威，他認為哈利卡尼至少養傷6個月，不可能參加歐國盃：「哈利卡尼至少要6個月後才可以再比賽，我明白不同醫護人員會有不同看法，因為這種手術不常見，有些醫生會將康復時間預計早一些。」

他續稱：「如果手術順利，病人頭6星期完全不能落床，然後6至12星期可以進行基本訓練強化肌肉，3個月後才可以作腿筋腱康復訓練，不過這種傷勢很容易復發，特別是運動員更有再斷裂的風險，愈早復操，恢復不足，風險愈大。」

威爾遜結論是：「如果我係哈利卡尼，我會乖乖休息半年，就算感覺自己已康復，都唔好勉強復操。」

其實除咗呢位權威醫生，熱刺領隊摩連奴早前亦曾暗示，哈利卡尼已提早收咧，來季才可復出，看來大家要有心理準備，今屆歐國盃冇得睇哈利卡尼。