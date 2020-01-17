【德甲重開】史浩克地震會踢成點？

德甲歇冬1個月後今晚重開，打頭陣就有場重量級大戰，由排第5位的史浩克04主場挑戰「二哥」慕遜加柏。

史浩克04近日出現極大動盪，門神紐布爾宣布季尾以自由身轉會德甲班霸拜仁慕尼黑，令球會同球迷都受到極大打擊，史浩克04已即時宣布褫奪紐布爾隊長職務，改由中場馬斯卡利接任隊長。

民調顯示8成球迷認為紐布爾今季不配再為球隊上陣，紐布爾歇冬前食紅牌停賽4場，今場仍然要繼續服刑，後備門將舒曉拔如想搶正選位，就要趁機會好好表現自己了。

直播表

周五4:30pm 澳職 阿德萊德聯 Vs 墨爾本勝利

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周六3:30am 德甲 史浩克04 Vs 慕遜加柏

Now 670、Fox +；有線651、611台

周六4:00am 西甲 雷加利斯 Vs 基達菲

Now 632

周六4:05am 法足盃 格蘭維爾 Vs 馬賽

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台