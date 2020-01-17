【東體爭議】華Dee唔復出　英格蘭玩完

英格蘭國家隊近年愈戰愈勇，被視為今夏歐國盃其中一支爭標勁旅，領隊修夫基手上有大批新星選擇，不過隨住王牌前鋒哈利卡尼幾乎肯定緣盡歐國盃，原本最強嘅中鋒位置突然成為死穴，如果修夫基未能成功游說占美華迪復出，英格蘭嘅冠軍夢都好難實現。

哈利卡尼喺英格蘭嘅超高入球紀錄，已證明佢對國家隊無比重要，可惜佢嘅重傷就嚴重打亂修夫基計劃，依家箭頭位置熱門係車路士新人譚美阿巴謙，佢目前有13個英超入波，不過超過一半(7球)係喺上年8、9月份所得，近期表現已見回落，旨望22歲嘅佢擔大旗相當危險。

其餘人選方面，修咸頓前鋒丹尼艾格斯、愛華頓新星卡維特利雲都有好表現，但質素同大賽經驗都畀唔到人信心；曼聯射手拉舒福特踢番正前亦係一個選擇，但係「福仔」踢翼更勝箭頭係公認事實，頂多只可以做應急方案。

目前英超射手榜第1位嘅占美華迪，無論狀態、技術、經驗都係取代哈利卡尼嘅首選，不過佢2018年已經宣布退出國家隊，有傳華Dee當年係因為不滿喺英格蘭長坐冷板而退出，如果修夫基可以搵到華Dee出山，對英格蘭同華Dee嚟講都係實現夢想嘅最好選擇。