澳洲森林大火令各個地區的空氣造成嚴重污染，當中包括即將在墨爾本開打的澳洲網球公開賽，前曼聯及車路士門將澳洲保斯尼治批評這項今年的首項大滿貫應該取消，但即使在外圍賽上有球員感到不適，賽會於周四（16日）晚決定比賽如期上演。

即使很多球員都批評澳網賽會，甚至有球員在外圍賽比賽時感到身體不適，呼吸困難，但賽事總監泰尼表示：「完全理解大家所關注的問題，球員及觀眾的安全仍是我們的首要，我們會安排足夠的醫療團隊協助比賽。」直至周二的空氣指數顯示是「極不健康」。

有多位球員包括加拿大美女寶釵都表示，感覺到喉龍非常乾燥，甚至有人批評費達拿與拿度等頂級球星非常自私，不顧及低排名球員的狀況，而法國名將馬亨更在個人社交網上載了一張帶着口罩的相片，並寫上：「準備出戰我的首圈賽事。」以示抗議。

曾經效力曼聯及車路士的澳洲足球門將保斯尼治都發聲，認為森林大火對澳洲造成嚴重影響，包括澳網在內的所有體育賽事都應該取消：「大災面前就應該全力救災，超過600多萬公頃的土地被摧毁，悉尼的空氣，目前能見度僅有300米，我個人覺得都全面救災，其他的事就應該停止。」目前澳洲有一些板球比賽已經被取消，部份低級別的網球比賽已重新安排時間表，但澳網賽事就決定如期上演，決賽周將於下周一展開。

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