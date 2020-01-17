【東體爭議】唔識扭波　丹尼爾占士吹大咗？

曼聯今季新收購球員表現唔錯，雲比沙卡、丹尼爾占士、哈利馬古尼都坐穩主力位置，其中威爾斯翼鋒丹尼爾占士更被視為「平、靚、正」嘅代表，21歲仔嘅佢今季英超22場入面足足踢咗21場，不過呢位「新傑斯」自從開咧4場波入3球之後，至今各項賽事都冇再入過波，作為正選翼鋒實在唔理想，而最近更加有一項數據曝光令球迷擔心，原來丹尼爾占士係英超扭波成功率最差球員！

英國《太陽報》統計顯示，今季英超扭波達到50次嘅球員(共46人)當中，丹尼爾占士係成功率「包尾」球員，60次嘗試扭波只係得20次成功，成功率僅為33.3%(見表)。事實上，丹尼爾占士往往係「單功能」咁用屈機速度同爆發力去硬闖，面對英超體力化嘅後衞「硬碰硬」下自然成功率偏低，不過丹尼爾占士依家只係21歲，只要再加強冇波走位、隊友配合同一啲小技巧，以佢嘅潛力仍然有好大進步空間。

【英超扭波成功率排名】

‧最佳5人

排名/球員(球會) 扭波次數/成功次數 成功率

1/高華錫(車路士) 70次/53次 75.7%

2/艾達馬查奧爾(狼隊) 166次/116次 69.9%

3/戴夫保柏(白禮頓) 50次/34次 68%

4/菲臘比安達臣(韋斯咸) 86次/57次 66.3%

5/韋利安(車路士) 68次/45次 66.2%

‧最差5人

排名/球員(球會) 扭波次數/成功次數 成功率

1/丹尼爾占士(曼聯) 60次/20次 33.3%

2/馬莫特查斯古特(維拉) 61次/23次 33.7%

3/米基爾阿米朗(紐卡素) 71次/29次 40.9%

3/麥斯艾朗斯(諾域治) 66次/27次 40.9%

5/拉舒福特(曼聯) 106次/44次 41.5%