2020賀歲盃名單公布！4隊球隊成大戶

「2020鼠年賀歲盃」次場，香港代表隊對香港聯賽代表隊的賽事，將於大年初二（26日）下午4時假旺角大球場舉行。香港足球總會周五（17日）公布兩隊球隊名單及賽前記者會事宜，詳情如下：

香港代表隊球隊名單

守門員：袁皓俊（理文）、謝家榮（富力R&F）

後衛：羅振庭、曾至孝（佳聯元朗）、陳港斌（冠忠南區）、劉學銘、余沛康、余煒廉（理文）

中場：黎格爾（佳聯元朗）、胡晉銘、茹子楠（東方龍獅）、黎培基（愉園）、劉浩霖（冠忠南區）、鄭兆均（理文）、林衍廷（富力 R&F）

前鋒：朱偉鈞、袁世傑（愉園）、陳廣豪（冠忠南區）

主教練：張健峰

教練：余小資、范俊業、皮亞斯

球隊職員：楊景匡、胡致衡

香港聯賽代表隊球隊名單

守門員：屠俊翹（愉園）、李溢晉（冠忠南區）

後衛：法比奧（佳聯元朗）、摩域治、盧斯安奴（愉園）、比圖、川瀨浩太、史必（冠忠南區）

中場：安達（標準流浪）、基斯、米基爾、祖連奴（佳聯元朗）、利馬（東方龍獅）、馬希卡歷（愉園）、亞哥斯達、沙普夫（理文）

前鋒：安基斯（標準流浪）、辛坦拿（佳聯元朗）

主教練：廖俊輝

教練：安尼頓、陳家麒

球隊職員：劉駿業、錢康傑

賽事之新聞發布會將於下周四（23日）下午2時假香港足球總會舉行，屆時將有所屬教練及球員代表出席，足總亦會在當日公布更多賀歲盃詳情。

另外，足總公布售票安排，「2020鼠年賀歲盃」正價門票票價為 80 元正，特惠票 30 元正。球迷可於比賽當天中午12時起，於旺角大球場售票處購票。凡購買「2020鼠年賀歲盃」正價門票將可獲優惠券一張，憑券可於2月9日旺角大球場舉行之「高級組銀牌」決賽－東方龍獅對理文之賽事，以半價購買正價門票乙張。