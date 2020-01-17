全明星賽票王誕生　勒邦占士有嘢講

NBA全明星賽已結束最後一輪的投票，湖人的勒邦占士繼續領跑做票王，他以474.7萬票壓倒獨行俠的當錫(459.8萬)，而字母哥安迪杜甘普(447萬)及安東尼戴維斯（441萬），他們是得票中僅4位獲得超過400萬票的球員。

勒邦占士隨即在個人社交網多謝球迷的支持：「實在太給力了，我真是很幸運，也充滿感激。」如果勒邦再次當選全明星票王，將是他生涯第七次奪得這個殊榮。全明星賽最終投票將於下周一晚上11點59分結束，而1月23日將會宣布全明星正選及兩名隊長。

至於周五(17日)的賽事，上屆獲得總亞軍的勇士缺乏了王牌史提芬居里之後，戰績低迷，主場迎戰金塊被對手追到加時續戰，最終勇士以131比134落敗，遭遇10連敗。

今日戰果(前者主場)

紐約人 98:121 太陽

公鹿 128:123 塞爾特人

塘鵝 138:132(加時) 爵士

勇士 131:134(加時) 金塊

快艇 122:95 魔術

【桌球】機長轟走巫師 首闖大師賽4強

「巫師」希堅斯在桌球大師賽即使打出了Super Break的一cue140，然而第三局與「機長」卡特爭持長達47分鐘，最終世界排名17的「機長」以6比3將希堅斯淘汰，生涯首次取得大師賽四強席位。卡特將前世界冠軍梅菲爭逐，而梅菲是同樣以6比3戰勝佩利，自2015年後再次殺入大師賽準決賽。

【F1】咸美頓為爭7屆總冠軍 準備變身

F1六屆總冠軍咸美頓向對手發出警告，今屆為爭取平紀錄的7屆總冠軍，將會花盡最大努力，這位平治車手表示：「我會提升自己的意志及身體的能力，將全情投入，來季我會是一部機器，將會提升到另一個水平層面。」這位35歲的英國F1天王上季贏了10站賽事，以強勢奪冠，今屆比賽將於3月15日在澳洲開戰，咸美頓將會向德國老車神舒麥加的7屆總冠軍及累積91勝的紀錄進發，目前「咸仔」已經累積贏了84場。

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