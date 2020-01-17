贏埋中國石宇奇　李卓耀距奧運再近一步

人氣急升的李卓耀在印尼羽毛球大師賽再度爆發，繼日前淘汰世界「二哥」周天成後，周五(17日)於8強硬撼中國名將石宇奇，世界排名23李卓耀表現勇謀兼備，迫使排名比他高14位的石宇奇連翻失誤，最終李卓耀以21比17及21比17勝出，殺入4強將對印尼球手基士堤或丹麥球手安頓臣的勝方。李卓耀已挫兩位世界Top 9球手，對他爭取奧運入場券有甚大幫助。

雙方過去曾對賽4次，各得兩勝兩負，但最近兩次對壘均由李卓耀贏波，包括去年11月的香港羽賽16強賽事，當天李卓耀直落兩局晉級。事隔兩月再度交鋒，戰情如意料中激烈，首局兩位球員得分咬住上先後13度平手，至後段李卓耀多番攻進得手，加上對手頻打出界，李卓耀領先至20比15，最終藉石宇奇再打出界，李卓耀先贏21比17。

次局初段石宇奇對自己失誤而喃喃自語，顯得自責；反觀領先一局的李卓耀冷靜應變，穩陣對搓並肆機殺波進攻，一下子在3比3平手後又連取5分，久攻不下的石宇奇也打到「擰晒頭」，至李卓耀「胯下救殺球」不果才讓石宇奇打破得分停滯的尷尬。信心旺盛的李卓耀其後佔盡上風，拉開至14比7。至14比9時李卓耀挑戰鷹眼但不成功，石宇奇憑一個「擲界波」再收窄比分，並連消帶打一路用強攻連奪多分，一度打成15比16，掀起緊張氣氛。幸好李卓耀在關鍵分數沉得住氣，打出一個落點漂亮的斜線殺球得手，及贏得網前比拼，領先18比15。李卓耀憑石宇奇心急打落網，加上打出靚波，拋開至至20比15，最終把握了第3個決勝分，以21比17奠勝。將雙方對賽紀錄改寫成3勝2負。

東京奧運男子羽毛球排名

1.桃田賢斗（日本） 105,968

2.周天成（中華台北） 80,178

3.安頓臣（丹麥） 72,290

4.基士堤（印尼） 71,888

5.諶龍（中國） 71,610

6.金汀（印尼） 68,372

7.伍家朗（香港） 60,622

8.安賽龍（丹麥） 54,368

9.李梓嘉（馬來西亞） 50,685

10.王子維 （中華台北）48,770

11.巴米迪帕提（印度） 48,430

12.王高倫（泰國） 47,489

13.常山幹太（日本） 47,080

14.雷斯塔維托（印尼） 42,750

15.金奇（丹麥） 42,300

16.李卓耀（香港） 41,640

註: 每個國家或地區最多可有「兩名」前16排名的球手，入圍東奧單打。

以上為吉隆坡大師賽後分數。國際羽聯將於4月26日截止計算排名分，再定出參賽名額。

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