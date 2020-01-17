英華保精英賽資格　周富謙克服壓力擔大旗

關乎精英賽資格，不成功便成仁，沒有慢熱和鬆懈的空間。英華書院周五（17日）在九龍區D1中學校際籃球比賽的季軍戰，憑著拼勁和鬥心，將士用命，以57：32擊敗聖若瑟英文中學摘季，坐上精英賽尾班車。

比賽剛開始，聖若瑟的張國希和英華的羅子傑互轟三分球。聖若瑟手感不俗，趙嘉熙頻頻投籃命中，很快已經拉開到6分分差。英華加強防守，多次藉著抄截或籃板，打出反擊快攻，其中周富謙命中三分球後，再助攻梁浩鏘上籃，成功追平15：15。

第二節英華出現了一點危機，中鋒佘睿文累積三犯，暫時退下火線，但張復勝扛起籃板重任，拼搶前場籃板延續進攻機會。而周富謙繼續搶攻，轟進兩記三分球，打亂聖若瑟的節奏，直到這節中段，才憑著侯尚延投籃「破蛋」，落後19：28進入下半場。

英華得分點眾多，周富謙回到板凳休息，仍有羅子傑內外開弓，李傑樺博得「and 1」，張復勝做盡藍領工作，亦適時剷籃搶分。反觀聖若瑟僅得周樺朗單節獲得8分，可惜雙拳難敵四手，大幅落後27：45。其實英華罰球命中率不高，但張復勝屢屢搶到籃板，幫助球隊突破20分分差。教練朱耀明換入幾位小將吸取經驗，最終以57：32大勝對手奪季，坐上精英賽列車。

哨聲響起，接過季軍獎盃，跟師生校友拍照，周富謙顯得特別冷靜。對英華來說，季軍這個結果，不是最好的，但總算達到季初的目標。「整體來說還算滿意，始終每隊實力相近，得看臨場發揮。四強打得不好，大敗給寶覺，唯有明年再來。」周富謙說。這陣子他打得比較掙扎，但在這場決定性的比賽回復水準，也不太遲。「師兄畢業後，我很希望打出成績，但每場都無法跳出來，壓力很大。」

過程中，他不是沒有懷疑過自己。但與其鑽牛角尖，不如切切實實解決問題，練球就對了。「我相信這麼努力練球，就一定可以打好。」就讀中五的他，坦言未能帶動團隊防守及牽引進攻，「除了得分，希望未來做好防守和助攻。」

賽後，教練朱耀明露出滿意的笑容。但回顧整場比賽，即使領先超過20分，他仍然貫徹嚴師的形容，提醒球員不要鬆散：「學界情況很難預料，很多時都會被人迎頭趕上。所以我不停鬧，叫他們集中精神，做好平日部署。」而他們確實做到了，從周富謙的三分球，到張復勝的拼搶，贏在什麼，朱sir說是鬥心：「有幾球明明救不到，硬要搶回來，這就是純粹的鬥心。坦白說，我們球員的技術不是最突出，但只要心態比別人強，就會有機會。」

不光比賽，回歸日常練習，英華球員的態度也進步許多。「波癡。」他這樣形容愛徒。「中六生要準備公開試，校內考試剛剛結束，他們卻連續練了好幾天球。所以今天來比賽的，都是『波癡』。」他又特別勉勵周富謙把壓力化成動力，繼續提升水準，「沒有壓力當然是好事，但想贏就會有壓力，想贏就不能怕壓力。我想他們懂得處理的。」

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