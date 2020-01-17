【東體爭議】波未踢掂　曼聯新隊長係佢！

英超曼聯今個周日作客利物浦，今晚舉行嘅賽前記招，「紅魔鬼」領隊蘇斯克查宣布一個重大消息，就係加盟未夠半年嘅貴價中堅哈利馬古尼，正式接替即將離隊嘅艾舒利楊格成為球隊新隊長。「蘇B」大讚馬古尼性格特質係天生隊長人選，曼聯未來前途靠晒佢，但查實馬古尼上半季表現未算最穩，間中都有甩漏同轉身慢出錯情況，仲未贏盡「魔迷」認同，「蘇B」呢個時候捧佢上位，係咪真係幫到球隊呢？

隊長艾舒利楊格即將轉投國米，曼聯要搵人做新「喼頓」都係理所當然。查實楊格今季上陣機會唔算多，之前包括馬古尼、連格、拉舒福特同迪基亞等都輪流頂上做過隊長，不過「蘇B」今次宣布，季前以8,000萬鎊由李斯特城加盟嘅馬古尼，將會正式繼承隊長之位：「哈利（馬古尼）將會戴起隊長臂章，會一直戴落去。佢一直係球隊主要領袖，我好欣賞佢嘅領導能力，所以佢會做落去。」

蘇斯克查仲講到好似買佢根本係鋪路畀佢做隊長一樣：「佢一嚟到，所有嘢都展示畀我睇佢係個領袖人物。球場之內，佢係領袖，識得用波控制住節奏，防守又出色。佢可以活躍喺兩邊禁區，而球場之外，佢亦都係一個頂級專業球員。佢會不斷發聲，喺訓練時同更衣室都勇於表達意見，我覺得球會使落買佢嘅錢絕對物有所值。佢從來冇要求做隊長，但我腦海一直有呢個想法。」

雖然「蘇B」將馬古尼捧到天上有、地下無，不過唔少球迷都對馬古尼嘅超高身價有意見，認為佢表現合格，但唔值咁貴，尤其係將佢同利物浦中堅華基爾雲迪積克相比，更認為馬古尼未夠頂級。事實上，馬古尼轉身慢，助攻力亦未展現，都係「紅魔迷」仲未完全認同佢嘅原因之一，如果球迷同內部都未對佢信服，而佢加盟又只得半年，捧佢係咪害咗佢？甚至害埋隊波都有可能呢？