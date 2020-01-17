楊智愉打爭氣波　男拔復仇挫寶覺封王

「這場波比起贏到任何一個冠軍都要興奮，去年我們在同一場地對戰同一對手，最後以一分飲恨輸了給寶覺，全隊上下這一整年都很不甘心。寶覺今年有很多新球員，但我們也是有信心、有決心的，亦做到教練在賽前的部署。」拔萃男書院贏波功臣楊智愉賽後第一句感言。男拔和寶覺中學連續三年在「九龍區中學校際D1籃球比賽」決賽上碰頭，雙方在過去兩年各贏一次。而賽前被看低一線的男拔大打「爭氣波」，並由頭帶到尾以53：39擊敗衛冕的寶覺，相隔一年再度高舉冠軍獎盃。

男拔去年在最後關頭自亂陣腳，以一分之差落敗，未能衛冕之餘亦將冠軍寶座 拱手送給寶覺。今年男拔再度殺入決賽但並不被看好，除了隊長林英喬因傷缺陣外，亦因晉級過程多次在比賽末段才驚險反勝，欠缺代表作；另外衛冕的寶覺在四強時勇挫傳統勁旅英華書院，加上在分組賽五戰全勝，打出霸氣，讓人看高一線。

可男拔今場甫開賽便展現無比的爭勝決心，有別於今季各場賽事的慢熱入局，楊智愉和王嚴一開賽便強攻寶覺籃底，並分別搏得「and 1」，帶領球隊打出一段8：0的攻勢，心急追上的寶覺雖先後有范業弘和羅啟軒在三分線起手得分，但四分鐘左右寶覺便已滿隊犯，頻頻向男拔送出罰球，使男拔以15：7領先首節。

第二節寶覺曾一度大比數落後9：22，劉榮浩多次搶得進攻籃板，惟未能命中，但寶覺並未有放棄，林嘉豪趁男拔隊犯已滿多次搏得罰球，加上范業弘的三分球和羅啟軒乘亂反擊，助寶覺追近至18：24完半場。

換邊後形勢並未有太多轉變，寶覺今場命中率不高加上未能有效突破男拔防線，多次嘗試在籃底起手都未有成功，男拔繼續領先36：28。男拔得分主將楊智愉在最後一節「五犯」離場，寶覺並沒有嘗到甜頭，在最後兩分鐘更有主力劉榮浩傷出，最終男拔以53：39贏得決賽，事隔一年再度捧盃。

打畢最後一場學界賽事，並以冠軍圓滿作結，楊智愉對賽果感到滿意：「我們在不被看好的情況下贏得冠軍，證明男拔還是有實力在D1的！」已是「大A」的「智愉」期望師弟可以擔大旗，做「大佬」：「高金衛、余宇琛等人下年便會是球隊的主力成員，我以前也是看着楊睿騏、陳怡富等師兄打波，希望他們能擔起大佬的角色，繼續傳承拔萃精神，帶領球隊爭冠！」