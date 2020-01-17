「嘉緯」「均宜」重逢第一擊！砌「標流」

周六(18日）會上演3場「中銀人壽香港超級聯賽」，其中在聯賽積分榜居首的富力R&F，下午2時30分會在主場燕子崗體場，迎戰標準流浪。今場焦點肯定是剛由東方龍獅來投、與好兄弟盧均宜再續前緣的林嘉緯，首度為新東家披甲！

於聯賽高踞榜首的富力R&F，踏入2020年後首次坐鎮主場，今午2時30分面對標準流浪的挑戰，主教練楊正光明言：「新一年當然希望攞3分，因為傑志逼緊我哋，所以今場不容有失！首循環雖然感覺上好大對比，但佢哋有基藍馬同杜馬思歸隊，預計會比較注重防守，我都提醒班球員要保持耐性，利用兩邊打破缺口，希望順利贏波！」

富力早前成功從東方龍獅引入中場指揮官林嘉緯，再次與盧均宜成為隊友，「楊Sir」對這對組合充滿期望：「佢哋嘅默契已經好好，希望以往嘅經驗可以帶到嚟富力！」惟早前傷出的前鋒袁振昇證實韌帶4成斷裂，並將會接受手術。

標準流浪首循環曾以1比7不敵富力，教練團坦言：「嗰場我哋頭30分鐘防守得好好，只係畀對手攻入咗1球後，集中力同士氣都下降，今場目標係連一個機會都唔畀富力！」球隊近日增添兩名本地守將迪達和北村祝，加上隊長杜馬思復出，教練團認為防守力將大有提升：「始終佢哋嘅對抗性同身體質素都比年輕球員強，最重要係球員可唔可以喺90分鐘內保持紀律，然後透過反擊畀到麻煩富力。」此外首席射手巴辛仍在休假中，未有隨隊北上。