美斯勁定細哨堅？聽細哨一句咪嚇親

唔同年代球星從來都好難比較，好似巴西名將「細哨」朗拿甸奴勁定阿根廷球王美斯堅？似乎拗幾耐都未必有答案。近日，「細哨」接受《世界體育報》訪問，就提到當年佢喺巴塞隆拿點樣帶起呢個小師弟，雖然身為前輩，但「細哨」絕冇認叻，相反，佢大讚美斯實力，仲話美斯已經識晒一切，唔使跟佢學嘢，唔通細哨真係肯認低威？

「細哨」話：「喺我加盟巴塞嗰陣，大家都傾緊一個小朋友，話佢（美斯）遠遠超過其他人。之後我哋做咗朋友，然後一齊踢波，我哋相處得好好呀！佢當時已經與眾不同，所以我哋建議列卡特（主帥），畀美斯同我哋一齊練波。一切都行得好快，我好好彩為佢生涯首個入波做助攻。能夠見證住佢成長同征服世界，係最美妙嘅事。」

之後，呢位巴西球星仲講到同美斯相處點滴：「我哋一直都好老友，佢教我西班牙文，我教番佢葡萄牙話。球場上，我哋好有默契，佢平和嘅性格令我印象深刻。美斯從來唔惹麻煩，佢一直同家人一齊。」最後，記者問「細哨」希望美斯擁有自己邊一樣優勢，「細哨」回應：「美斯瓣瓣有齊，佢唔需要我任何能力。」連「細哨」都甘拜下風，美斯有幾堅都毋須多講！