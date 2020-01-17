「綠」化東方龍獅遇FullTeam理文　

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周六(18日）會上演3場「中銀人壽香港超級聯賽」，當中重頭戲非下午5時30分舉行的尾場東方龍獅惡鬥理文莫屬！為加強爭霸本錢，東方龍獅主帥「堅Sir」李志堅在獲得會方支持下，重召其兩名大埔舊部屬盧卡斯和辛祖，新陣威力如何，正好利用今仗之對手理文測試一下。

東方龍獅目前以6分落後榜首的富力R&F，如欲衝擊港超冠軍，已沒有失分餘地。對於近兩仗「菁英盃」均告失分，主教練李志堅表示，期望引入辛祖及盧卡斯能夠加強攻力的同時，亦可好好發揮輪換功效︰「球隊之前嘅把握力同鋒力未足以去破陣，依家加入咗盧卡斯同辛祖，有信心做得更好。上場『菁英盃』我哋都選擇派1名外援踢正選，始終要衡量點樣輪換先至最理想。目前唯有喺之後賽事急起直追，只要確保更多球員進入狀態，球隊自然會運作得好。」儘管實力有所增強，但「堅Sir」亦不敢輕視理文︰「成績已反映出理文嘅實力，佢哋球外援喺進攻上嘅發揮亦幫到球隊，絕對唔易應付。」

聯賽「3哥」理文現時以3分落後榜首富力R&F，但就踢少1場，球隊上仗於「菁英盃」對傑志，在傷病困擾下遭遇大敗，主教練陳曉明期望今仗能夠有主力歸隊上陣︰「雖然對手增咗兵，但今場波希望列斯奥同尼迪利可以踢到，喺接近『Full Team』嘅情況下，加上做一啲調整，球隊可以有好表現。」

「陳Sir」表示現時最關心的事情，就是球員能否在佳節假期後，重現上月取得4連勝的氣勢︰「今場波我唔係擔心對手增兵，或者我哋有邊個會踢，反而比較擔心嘅係，球隊上場『菁英盃』唔係咁fit，始終我哋喺12月谷得好盡，但球員嘅心態同身體狀況等各方面都好好，依家嚟緊下半季點樣再重新調整晒所有嘢，呢一樣先係我依家最大嘅憂慮。」

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