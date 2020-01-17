將帥挽留唔掂　PSG企硬高價同卡雲尼攬炒

法甲超級豪門班霸巴黎聖日耳門 (PSG)前鋒卡雲尼，因為今季不受重用，喺冬季轉會窗展開之後，積極尋求離隊，不過球會方面似乎唔想放人，出動到主帥杜曹同隊長堤亞高施華都先後喺公開場合開聲挽留，卡雲尼都一於懶理。只係，PSG勝在有的是錢，即使依家有包括西甲馬德里體育會在內開價1,000萬歐元買人，PSG都企硬還價3,000萬歐元，擺到明係想以本傷人，攬炒算數！

32歲嘅卡雲尼喺2013年以6,450萬歐元由意甲拿玻里加盟，經過6季半時間，佢已經成為咗PSG史上神射手。只可惜自從球隊舊年夏天由意甲國際米蘭買入莫路伊卡迪之後，卡雲尼就淪為替補，至今只上陣14場，雖然仲可以射入5球，但總出場時間只得568分鐘，認真陰功。

唔想再留喺度嘥時間，呢位將會喺今夏約滿嘅烏拉圭箭頭就連半季都唔等得，直頭同球會要求冬窗即走，只係估唔到，多年對PSG有勁大貢獻嘅佢，嚟到呢一刻唔止唔獲放人，仲要畀PSG專登開高價趕客，實行強行留人攬炒。家陣周末嘅法國盃賽事，據聞卡雲尼都話明唔會踢，呢個情況都仲未知會搞幾耐呀！