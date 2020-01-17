張文平：球隊團結迎難而上　ABL東方鬥富邦

「不經不覺，打了籃球21年。」張文平的烏黑色頭髮中間混著一些銀白色，說話時帶點法式的慵懶感。「和3年前比較，今季東方完全不一樣，唯一不變的是我們團結一心、全力爭勝的態度。」2017年那座ABL總冠軍成為了張文平的美好回憶，他為球隊許下新年願望：「希望東方愈戰愈勇，成功挑戰每一隊強者。」ABL東南亞職業籃球聯賽周六(18日)燃戰火，香港東方作客台灣富邦勇士，作兩隊本季第2度交鋒。

登機前的一小時，張文平（Steven）和蕭鍵勳等人箭步穿梭人群之中。「啊，好想吃牛角包。」張文平感嘆道。與東方贏得首個ABL冠軍後，這位台法混血兒在2017－18年賽季被東方外借至SBL（台灣超級籃球聯賽）球隊金門酒廠並打進季後賽四強，獲選為年度最佳新人 ，上季他短暫加盟應屆SBL冠軍球隊富邦勇士。輾轉兩季，Steven又回歸東方，在ABL新賽制下，成為球隊「本土球員」之一。

今季ABL各隊實力增強不少，香港東方在「大換血」後踏上重建之路，上月又因基爾受傷再度更換外援的東方至今戰績為1勝4負。張文平期望，球隊可透過緊密賽程，盡快重拾比賽節奏，加強默契，「聖誕前我們沒太多比賽，未能投入比賽節奏，不過大家聖誕假期後，得到充份的休息，我有信心球隊表現會愈來愈好。」

張文平表示，每次踏足台灣都有種特別的感覺，但他又露出亮白牙齒笑說：「在香港打球也很開心，畢竟我在這裡贏過冠軍嘛！」香港東方將於今晚大戰富邦勇士，兩隊11月尾首次碰頭，東方以89比102落敗。今場再臨臺北和平籃球館，對張文平來說另有意義：「姨姨和舅父將會由日本飛到台北看我比賽，今次是他們第一次看我比賽呢！希望可以打場好波吧！」

富邦勇士一月份戰畢6場，對東方前一天(17日) 還要大戰榜首球隊曼谷吸血鬼，富邦以98比97勝出。「back to back」戰役或會消耗不少體力，有望成為東方的爭勝因素。不過球隊整體體容強勁，上月加盟的應屆MVP艾素場均交出17.2分7.2籃板，聯同三分命中率達到51%的O.J. Mayo及上季SBL總冠軍賽MVP加西亞，將內外重擊東方防線。連續兩戰至少得30分的高士拿有望再次成為東方得分主力，而上仗東方中鋒荷利菲特上場雖抓下20個籃板，可惜他又提早五犯畢業，最終東方以6分不敵澳門戰狼，其發揮將成關鍵。

香港東方 對 富邦勇士

日期:1月18日

時間: 晚上7點

地點:和平籃球館