【人物誌】藏歐洲森巴基因！祖記未來靈魂

冬季轉會市場展開後，各大豪門紛紛出手簽人，帕爾馬19歲中場新星古路施夫斯基一度成為祖雲達斯、曼聯、阿仙奴爭奪目標。祖記近水樓台先得月，以3500萬歐元轉會費另加900萬歐元附加費，合共4400萬歐元(約3.8億港元)成功收購呢位瑞典國腳。

祖雲達斯一向無寶不落，明明隊內中場人腳有人滿之患，都要急急腳季中就簽入古路施夫斯基，寧願繼續將佢借畀帕爾馬，都唔畀其他豪門得手，就知古路施夫斯基非池中物。

古路施夫斯基3年前已經加盟意甲阿特蘭大青年軍，上季獲提升上一隊，但只上陣3次，估唔今季被外借去帕爾馬，表現脫胎換骨，成為球隊主力，喺意甲上陣18次入4球，並晉身瑞典大國腳，被譽為自伊巴謙莫域之後，最有潛力成為頂級球星嘅瑞典人。

其實淨係聽古路施夫斯基嘅姓氏尾音有「斯基」，就知佢唔係瑞典原居民，原來呢位新星同伊巴謙莫域一樣，父母都係來自巴爾幹半島，有北馬其頓血統，遺傳「歐洲巴西」前南斯拉夫嘅足球細胞，個人技術明顯比傳統北歐球員幼細。

加上擁有1米86身高，集力量與技術於一身，可以勝任進攻中場、翼鋒，甚至前鋒，中前佢玩晒。咁啱伊巴謙莫域1月重返意甲，加盟AC米蘭，兩位來自巴爾幹半島嘅跨世代瑞典天才球員將有機會正面交鋒。

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