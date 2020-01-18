【東體爭議】奧巴美揚離隊啦！無謂攬炒

一位前鋒要點樣先至會被球證直接出示紅牌呢？睇下阿仙奴射手奧巴美揚就一清二楚，呢位上季英超其中一位神射手得主，一向球品唔錯，但卻忽然「發狂」向對手麥斯美亞，狠下「收山腳」，並非因為佢茅，而係佢對兵工廠嘅容忍度已經達到臨界點。

奧巴美揚2018年1月加盟阿仙奴，球隊情況唔算好，但佢仲抱有一腔熱誠，希望拯救兵工廠，上季英超更射入22球，同沙迪奧文尼、穆罕默德沙拿並列神射手。不過呢個獎對奧巴美揚而言並非好事，因為只代表佢一個人在戰鬥。

奧巴美揚孤軍作戰情況，今季更加明顯，拿卡錫迪、尼高拉斯比比根本幫唔到手，特別係比比得個快字，腳法同埋門一腳非常差，上場對水晶宮，兩三次喺右路個人突破後，最後一腳都唔知射去邊，令人睇到爆粗。

搞到奧巴美揚更加躁嘅係其他隊友，踢到毫無鬥心，被水晶宮扳平後，都谷唔起，仲要捱打，結果奧巴美揚恨鐵不成鋼，忍唔住使出「收山腳」，麥斯美亞慘成出氣袋，自己亦被罰停賽3場。

以奧巴美揚嘅級數同鬥心，效力阿仙奴難免有一種無力感，因為無論有自己幾落力，都無法振興球隊，更加唔好話爭標。因此，呢位30歲加蓬國腳遲遲唔肯續約，絕對可以理解。

當年阿仙奴名宿亨利為咗捧歐聯，都可以轉投巴塞隆拿，更何奧巴美揚依家只係離開一支冇鬥心、冇目標嘅球隊，同埋佢嘅包袱比亨利細，就算離隊亦冇人怪佢。

咁啱又係巴塞隆拿現時對奧巴美揚有興趣，想搵佢做接替受傷長抖嘅蘇亞雷斯，為咗前途着想，或者奧巴美揚都應該追隨亨利步伐。

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