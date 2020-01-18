曼聯左右閘都唔要！玻璃腳將投李城

曼聯老將右閘艾舒利楊格已經轉投國際米蘭，佢昔日好拍檔左閘勞基梳爾亦可能步佢後塵離隊。英國傳媒指，李斯特城抵擋唔住車路士天價利誘，有意將左後衞芝維爾出售畀車仔，所以準備簽入勞基梳爾填補空缺。

眾所周知，車仔主帥林柏特一直唔滿意左閘人腳，想收購頂級左後衞，會方推翻轉會禁令後，立即視芝維爾為主要收購目標，有傳車仔不惜出6000萬鎊轉會費，令李城開始心動，就算唔喺1月完成交易，都好可能喺今夏將呢位23歲英格蘭國腳賣售車仔。因此，李斯特城開始物色左閘人選接替芝維爾，並睇中勞基梳爾。

24歲嘅勞基梳爾自2014年夏天以3000萬鎊轉會費，由修咸頓加盟曼聯以來，經常受傷缺陣，頭4季英超平均每季只上陣11次，上季踢到29場已經係「奇迹」，佢今季又再次受傷患困擾。

加上19歲新星班頓威廉斯表現出色，成為領隊蘇斯克查嘅左閘首選，令勞基梳爾更加冇碇企，預料如果有球會出2000萬鎊轉會費收購勞基梳爾，紅魔鬼就會放人。

事實上，曼聯今季大刀闊斧改造防線，包括重金買入哈利馬古尼、雲比沙卡，並將基斯史摩寧外借去羅馬。依家艾舒利楊格都去埋意甲，勞基梳爾、馬高斯盧祖、艾歷拜利成為下一波清洗目標，並唔出奇。

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